蔡依林見粉絲搶專輯 一句話回應反被噹

蔡依林近日到POPRadio宣傳新專輯《UglyBeauty》。(POPRadio提供)

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蔡依林近日到POPRadio宣傳新專輯《UglyBeauty》。(POPRadio提供)
蔡依林近日到POPRadio宣傳新專輯《UglyBeauty》。(POPRadio提供)

蔡依林（Jolin）近日到POPRadio節目宣傳新專輯《UglyBeauty》，來到《What’supMusic》與主持人俊菖分享，實體專輯推出後在網路立刻秒殺，連俊菖都差點買不到，讓他忍不住向天后抱怨：「為了搶專輯都不用睡了。」沒想到Jolin居然回：「不覺得很酷嗎，是一種在搶紅包的感覺。」讓俊菖忍不住說「下次你自己來搶一下，很難耶！」

Jolin原先只想出數位專輯，後來還是為了帶給歌迷打開實體CD的感覺，決定推出實體專輯，見到歌迷瘋搶，蔡依林笑說：「很羨慕你們這種搶東西的慾望，如果是我的話可能就『算了』。」她說自己對搶東西不太感興趣，但卻覺得保有如同小孩的熱情很有赤子之心，分享到社群平台也是一種生活樂趣。

Jolin更分享在上完即興課後的新發現是：「不用唱這麼高，不用唱那麼大聲，我可以感動我自己。」她發現以前自信心不夠時就盲目追求技巧，「因為技巧等於好歌聲，等於最佳女歌手。」直到她找到自己最舒服且奔放的方式，才敢在新專輯裡運用自己的聲音，也她希望透過專輯帶給歌迷正面訊息，就像在某處聽到一場演講能獲得向上的助力。

此外，Jolin歌曲〈怪美的〉MV推出僅3週，目前在YouTube點閱已突破688萬，昨連Jolin偶像李玟也在微博轉發：「女生或者是女藝人的外表經常被大眾審視，這首歌為勇敢面對自己和各種困難的女性帶來了力量。」讓Jolin開心不已，「謝謝我心目中的超級超級大偶像，Coco姐的鼓舞，他才是所有女性們，最大的力量來源，謝謝你，我愛你！」

(中時 )

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