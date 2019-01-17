兒保社工、安置庇護所不足 寄養家庭青黃不接

家扶基金會表示，台灣寄養家庭數量青黃不接，圖為日前招募寄養家庭記者會。（家扶提供）

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受虐兒事件近日頻傳，但社工人力、庇護單位嚴重不足。家扶基金會表示，目前一名社工平均要負責18至25個案子，中南部則多達5、60個；而庇護單位如寄養家庭全台有1449戶，卻較無新的寄養家庭加入，有青黃不接的情形。學者認為，政府社會安全網雖要增加社工人力，但經費來源是首要解決的問題。

家扶基金會資深社工、台北家扶中心主任王金敦表示，社工人力長期不足，北部一個社工要負責18至25個案子，以前要30個以上。工作內容要評估孩子是否緊急安置，決定安置在寄養家庭和育幼相關機構；同時原生家庭須啟動重建，社工評估施暴者是否親子能力不足，對孩子親職教養較沒有耐心，甚至是未成年的父母等。

他說，早期家扶做一線跟二線緊急輔導，等於社工要緊急安置孩童又要輔導家庭，甚至時常聽聞有被黑道威脅的例子，因此，現在具有政府公權力的各縣市家暴防治中心負責第一線，家扶接手後續作業程序。

若要緊急安置，就會到寄養家庭和育幼院等機構，但現在寄養家庭青黃不接，全台約有1449戶，照顧約2300名孩童，但現在有很多寄養家庭的家長因長期擔任庇護所，年歲已高，體力比較差，但因為經驗較足，一個家庭大約收3、4個孩子。

家扶根據資衛福部社家署統計，在1449戶寄養家庭裡，10年至15年有327家，18年以上寄養家庭則有139家，未滿1年僅有89家。儘管政府補助每月補助3萬元，但要提供孩子就學、就醫，甚至是心理諮商，若要出遊也是另筆費用，更不用說花費心力照顧孩子、花時間上課，導致民眾普遍不願擔任寄養家庭，招募青黃不接。

王金敦說，目前社工使用SDM安全評估表作為指標，評估受虐兒是否能回到原生家庭，但由於社工人力不足，後續的追蹤較容易忽略，政府應正視社工人力短缺問題。

銘傳大學犯罪防治系助理教授陳俊湘認為，雖然政府推動社會安全網以增加社工人力，但中央及地方政府經費誰要負責，KPI要怎麼評斷社工的努力，社工的人身安全是否要跟司法警政體系有足夠的協調，都是政府可以改進的方向。

(中時 )

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