Studio A福利品特賣會 iPadPro 6.1折起 Macbook現省17K

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農曆春節即將到來，蘋果優質經銷商STUDIOA將於19日推出年前超值特賣會，包含iPad／iPadPro福利品下殺1萬元、MacBook／MacBookPro則一口氣降1萬7,000元不等，全新的AppleWatchS3系列更是以88折降價出清。

新機部分則持續加碼推出九重購機大禮，買就送「中保無限＋居家安全檢查服務」及PQI32GBType-C／Type-A兩用隨身碟，及「KKBOX90天」免費聽和LINEPoints3％回饋。

為搶攻年前購物旺季，STUDIOA的「福利品超值特賣會」活動，19日(週六)起，在STUDIOA台北大安、新竹光復、台中中科、高雄三多四門個市同步舉行，包含商務人士最愛的iPadPro12.9吋Wi-Fi64GB，原價2萬5,900元，6.1折出清只要1萬5,900元；夢幻機型MacBook12吋1.2GHZ／8GB／256GB-TWN(MNYF2TA／A)原價4萬1,900元，下殺5.9折後只要2萬4,900元。

暢銷的2017年的MacBookPro配備TouchBar13.3SG／2.3GHZ／8GB／256GB，原價5萬7,900元，下殺7.9折後只要4萬5,900元，現省1萬2,000元。iPhone8Plus64GBRED，原價2萬5,500元，下殺5.7折後1萬4,500元，等於一口氣降了1萬元。

全新AppleWatchS3全系列則以88折出售，以AppleWatchS3GPS＋Cellular42公釐太空灰色鋁金屬錶殼搭配黑色運動型錶帶來說，原價13,500元，8.8折出清11,880元，若加購下殺2.2折、390元的原廠錶帶或錶環，等於現賺3,000元。

此外，STUDIOA元月推出的「新年迎新機9重購機大禮」活動，即日起至1月20日購買任一款Apple主機，就有機會獲得《第14屆KKBOX風雲榜》門票2張，並贈送免費「中保無限＋居家安全檢查服務」及PQI32GBType-C／Type-A兩用隨身碟；購買Mac／iPhone／iPadPro／AppleWatchS3／指定音頻等系列產品再送「KKBOX90天」免費聽，另外還有「中國信託LINEPay卡」LINEPoints3％回饋無上限(含一般消費1％基本回饋)。

(工商 )

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