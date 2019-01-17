春節想出國注意！飛這些城市機票漲幅較低

2019年01月17日 22:23 中時 何書青

Skyscanner針對農曆春節時間進行票價分析。（Skyscanner提供）

農曆春節有長達９天假期，全球旅遊搜尋比價引擎暨應用程式Skyscanner針對農曆春節時間進行票價分析，發現春節平均票價較全年平均漲幅達約60％，許多鄰近亞洲城市更是比平時貴上70％左右，反觀許多歐美長程目的地漲幅小很多，例如雷克雅維克、里斯本、布拉格，以及柏林等，因此這次農曆春節可說十分適合長天數旅遊。

據Skyscanner資料顯示，鄰近亞洲地區的票價更是漲得誇張，像是深受台灣旅客熱愛的日本，熱門城市如東京、大阪、沖繩的票價甚至比全年平均貴上75％左右；而其他短線旅遊目的地如新加坡、馬來西亞、韓國等，都有慶祝農曆春節的習慣，因此遊客較容易遇到商家休息，行程安排上也較易受影響，遊客不妨參考票價漲幅較小的長程城市。

Skyscanner也特別整理出漲幅較小的歐美城市，其中德國柏林票價僅比全年平均高出4.3％，葡萄牙首都里斯本及捷克首都布拉格則約4％左右，而前往極光聖地－冰島首都雷克雅維克的價格則跟年平均票價差不多，僅有0.9％的漲幅，且1月冰島日照時間相對較短，平均下午5點就日落，早上10點左右才日出，想目睹極光的朋友們不妨規劃一趟「追光之旅」。此外，希臘雅典及榮登「新興旅遊目的地」榜首的土耳其伊斯坦堡，在春節期間漲幅也不到10％。

（本資料為近3年旅客使用Skyscanner應用程式及網站搜尋各地區機票價格的數據資料。）

(中時 )