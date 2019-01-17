未成年懷孕小媽媽流浪社福資源難以援助

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台南1歲女童受虐死亡，施虐的母親只有17歲，據衛福部統計，每年全台約有3千名小媽媽。勵馨基金會執行長紀惠容表示，台灣的小媽媽可能遭家庭的道德譴責被趕出去，在外流浪，導致社福資源難以送到他們手上，相較國外的社福資源充足，呼籲政府要建構更完善的兒少保護機制。

紀惠容指出，未成年懷孕少女有三大困境，首先是普遍不被家人接納，因而投靠男友或親友到處流浪，寄人籬下，隨時都有被趕出去的可能，導致小媽媽連居住都沒有獲得保障，居無定所，許多社福資源都送不到她手上，即使有醫院通報，但一忽略人就不見，是最脆弱的處境。

再來是未成年少女工作能力較不足，可能要靠親友接濟，甚至沒有錢養小孩；最後是育兒經驗不足，不知道怎麼育養，更不清楚何時要帶小孩打預防針，變成「小孩養小孩」，結果就是悲劇的導火線。

紀惠容說，勵馨協助未成年懷孕媽媽大致上有四個做法，分別是跟男方結婚、單親自己撫養、將孩子出養給別的家庭、墮胎終止懷孕。社工會協助小媽媽怎麼做決定，若青少年父母願意負責任，共同撫養孩子，或是小媽媽單親養小孩，基金會都有經濟救助。

最困難的是要把孩子送給別的家庭，社工會請小媽媽想清楚，確定後幫忙配對，輔導送養家庭、法律登記等；若要墮胎也必須限制懷孕三個月內。

相較台灣家庭道德譴責，紀惠容指出，國外道德譴責少之外，一定會有社福機構給予協助，社福資源、兒少社工人力也充足，國家也有完善的兒少保護網幫助未成年父母。

未成年懷孕不全然會導向悲劇，紀惠容說，有未成年父母決定要結婚把孩子生下來，爸爸努力工作賺錢，媽媽照顧孩子，也半工半讀，共同撫養孩子長大。也曾有男方一聽到女方懷孕落跑，女方家屬撫養孩子。

(中時 )

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