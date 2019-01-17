文化帶路台南特製「文化名片」攬客

2019年01月17日 22:23 中時 曹婷婷

文化帶路！每個城市都有強打特色，台南以文化、古蹟吸引旅客來訪，文化局首創公部門開辦雙月刊，2011年底發行「美印臺南」，迄已邁入44期，每期發行1萬冊，成為台南特製「文化名片」；延續文化攬客概念，文化局今年以影視為重點工作，計畫於後壁烏樹林糖廠至台灣三部曲基地規畫行動電影列車。

台南市文化局文創科於2011年底開始發行「美印臺南」，以充滿深度與廣度的視野跟觸角，介紹台南在地的藝文活動、特色主題、文化視角等，今年新增焦點人物，讓民眾更了解文化創意產業的細節，採雙月刊發行，每一期發刊1萬冊，成為獨樹一格有質感的公部門刊物。

過去8年來，美印臺南配送點遍及全國書店、各特色文創空間與園區及文化據點，2019年，以文化帶路旅人，美印臺南加強推廣，進入超過15家星級旅店或特色住宿空間，擴大影響層面，首波發行受到全台南旅店業者同聲力贊。

文化局副局長周雅菁表示，美印臺南今年特別以中英文方式介紹台南新文化場所與園區，讓每次出刊都「秒殺」的文創雙月刊在各旅店住房中，讓更多來台南的朋友發現更多新興文化去處。

年媒合台南晶英酒店、大億麗緻酒店、HOTELCOZZI和逸飯店、老爺行旅、大員皇冠酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、U.I.JHotel＆Hostel友愛街旅館等多家星級旅店及特色民宿空間，讓旅客到房間即可閱讀。

除了配入住房外，刊物內容與書寫主題也加強推廣藝文面向，書寫內容包含台南各種類型的文創產業動態、活動與文化策展議題。如藝遊盛事專欄，書寫台南新年開春時間必遊去處，此外，還有南方新玩藝專欄、聽聚落說專欄以及今年度新增焦點人物專欄、英文專欄VisionofTainan。

除了透過紙本刊物擴大文化影響力，文創科也預告，今年持續主打台南影視特色，目前包括鹽水岸內糖廠、烏樹林台灣三部曲以及正在招商的天馬電台，文創科指出，其中，烏樹林糖廠打算集結台糖、台南藝術大學與文化局的產官學角色，向中央申請1000萬經費，打算善用烏樹林糖廠五分車建置行動電影列車。

(中時 )