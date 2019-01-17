川普星戰計畫！太空將建立雷射武器

2019年01月17日 22:21 中時電子報 江飛宇

美國川普政府剛剛提出新的飛彈防禦戰略，一位高級官員表示，五角大廈正在研究如何在太空部置雷射能量武器做為飛彈防禦系統的一環，以防止中國大陸、俄羅斯或是北韓這些潛在對手，現今的著彈道飛彈和巡弋飛彈愈來愈普及。

即時防衛新聞(breaking defense)報導，川普於週四訪問五角大廈，並宣布美國的陸基、海上、空中和太空的飛彈防禦計畫，正式啟動未來的太空武器化方案。

官員對記者說：「總統和副總統非常重視太空防禦，將會是未來的重點。在太空部署飛彈攔截系統是對飛彈防禦的下一步，而且非常重要。」

五角大廈官員一直在議論，如何對付中國大陸和俄羅斯的飛彈，例如俄羅斯總統普丁曾公開宣布俄國一系列的新戰略武器，包括「高超音速滑翔體」，其飛行速度達到音速20倍，並且可以進行極端的機動以迴響攔截。而中國大陸的「反航艦彈道飛彈」東風26D據稱已服役許久，都是嚴重的威脅。

美國國防部旗下的研究與工程部部長邁可．格里芬(Michael Griffin)說，這些新威脅相當難應付，已無法用用現有的地面雷達來處理。他甚至說「即使在地球上滿布雷達陣地，仍然會有疏漏。而且那樣雷達非常昂貴，他們自己也是遭攻擊的目標。所以，真正有效的方式，是在太空裝設偵測雷達，太空雷達不會受到地形的影響，效果比地面上好的多。」

五角大廈官員表示，這不是太空武器競賽，在太空中裝置預警器不是「挑釁行為」，因為此舉目的是觀察對美國可能構成威脅的飛彈，是一種自保的防禦工作。

不過，從太空探測飛彈是一回事。擊落他們是另一回事。雷射武器是研究最早，而且也最成熟的一種，因此未來很可能在太空安裝雷射衛星。格里芬說「我希望在太空的雷射武器需要在兆瓦級，才能進行太空飛彈防禦。」

在高空飛機上安裝雷射砲，也是未來的飛彈防禦一環。(圖/網路)

五角大廈打算一步步完成這項計畫，先在高空無人機上安裝雷射砲。分析文件稱，如果雷射砲無人機能夠盤旋在1萬8千公尺的高空，也能達到很好的飛彈攔截效果，可以在飛彈還處於上升階段時就直接燒毀。

目前美國國防部已正在開發低功率的先期實驗，將雷射安裝在U-2或是全球鷹這樣的高空飛機，用於評估和測試所需的技術，畢竟機載雷射武器可能是最難開發的系統。

(中時電子報)