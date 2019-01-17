SBL》林宜輝末節彈無虛發轟16分 達欣逆襲富邦

2019年01月17日 22:36 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

眼看林宜輝被吹假摔技術犯規，達欣總教練范耿祥連忙安慰他。(中華籃協提供)

前3節得分掛蛋的台北達欣前鋒林宜輝，竟在末節爆發，單節6投6進，包含三分球3投全中，包辦16分進帳，跟梅約攜手帶領達欣104比92逆轉擊敗富邦勇士，賽後問林宜輝末節為何這麼準？他竟神回，「因為我前3節沒怎麼打！」

「我在上半場的幾個吹判判決相當不妥，讓我前3節幾乎沒怎麼打，所以保留不少體力，」林宜輝略帶抱怨語氣表示，「加上梅約一直鼓勵我要多出手，畢竟對方末節很快就達5次團隊犯規，讓我一有空檔就大膽出手，也越投越順。」

林宜輝口中的「不妥」，是指他在首節就被警告不要假倒，接著第2節直接被吹假倒的技術犯規，讓他相當不滿，連帶讓達欣總教練范耿祥在上半場還剩3分48秒時，因為激烈抗議裁判不吹郭少傑假倒，讓祥總也被吹技術犯規。

不過這兩次技術犯規，反而激起達欣下半場的猛烈火力，特別是梅約與林宜輝，梅約光在下半場就摘23分，得分火力仍然可怕，搭配林宜輝末節爆發，才讓富邦幾乎完全沒有還手餘地就告投降，梅約最後拿下32分、4助攻與4抄截。

只是梅約最後3分鐘左右因為搶救界外球，整個人撲向媒體席遲遲無法站起，幸好隨後被換下檢查並無大礙，賽後原本一度傳出梅約受傷無法出席記者會，幸好確定只是烏龍一場，范耿祥說：「梅約沒事！當時只是把他換下休息。」

富邦則以林書緯24分、4助攻與3籃板表現較佳，米歇爾17分、11籃板，富邦總教練許晉哲表示，「感覺上半場有些吹判，看似對我們有利，實際上反而造成對手末節得利，結果我們就輸在末節，我想這是成熟度上的差異吧！」

(中時電子報)