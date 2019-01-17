兒虐案頻傳令人心疼 警政署：雞婆一點共同守護兒少

2019年01月17日 23:03 中時 胡欣男

近來虐童案件頻傳，因兒少受虐案件大都由醫院發現通報，警政署指出，其實在去年11月，警政署與長庚醫院即攜手規畫推動「醫警合作守護兒少」方案，製作影音及書面教材，強化第一線警察同仁辨識兒虐案件專業能力及統一執勤技巧；全國各警察機關並與107處醫療院所建立聯繫窗口，加速兒虐案件通報，以利員警即時啟動偵辦調查，保全證據，讓施虐者無所遁形。

警政署強調，醫警合作是在傷痛已然發生，更重要的是，鄰里間要發揮守望精神，主動通報警方，讓警察能第一時間介入協助，這就行政院長蘇貞昌強調的「雞婆精神」，才能共同守護國家幼苗成長。

警政署防治組說，除與醫療院所加強彼此通報聯繫外，並由各（分駐）派出所勤區員警經由下列方式，極力防止家庭暴力及兒虐案件發生：

一、對家暴施暴者約制告誡及查訪毒品人口等高風險族群子女受照顧情形。

二、透過社區治安座談會議等活動，加強與社區居民之橫向聯繫，主動發掘受暴案件。

三、藉由村里鄰長及社區熱心人士，掌握社區高風險家庭，主動了解危險因子及狀況，並轉介社福單位妥適處理。

警政署表示，兒虐案件防治及兒少安全保護，除政府機關努力，也需全體社區民眾的參與投入，希望民眾捨棄「別人家的事情不要管」錯誤觀念，「厝邊頭尾」左鄰右舍如有發現疑似家暴、兒虐情事，立即撥打110或113通報!多一份「雞婆精神」，就多一個家庭免於危害。

(中時 )