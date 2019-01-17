福特號超級航母終於安裝電梯 美海軍部長保住烏紗帽

美國最新超級航空母艦福特號。（圖／美國海軍）

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中時電子報
2018福特號超級航母進行測試

造價高達130億美元、已服役18個月的美國海軍超級航母福特號(USS Gerald R. Ford, CVN 78)，終於安裝了運送武器升降梯，如果最後測試順利，美國海軍部長斯賓塞(Richard Spencer)就可望在川普總統面前保住烏紗帽，無怪乎美國海軍稱這次福特號電梯的驗收是「重要的里程碑」。

美國海軍官方新聞報導，最新型超級航母終於在2018年底接受了該艦的第一部先進武器升降機(AWE)，可望為未來一年的積極發展定下基調。

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福特號航母上的武器運送電梯終於獲准安裝。（圖／美國海軍）

報導說，經過亨廷頓．英格爾斯(Huntington Ingalls)工業公司的紐波特紐斯(NewportNews)造船公司的工程師進行測試和認證之後，先進武器升降機上層1號機於12月21日移交給福特號航母，目前正在進行安裝後的測試，這是福特級航母的重要里程碑。

福特號航母是40多年來首艘全新設計的航空母艦是第一艘福特級航空母艦，它使用的先進武器升降機是速度較快的電磁驅動式，它能以每分鐘150英尺的速度運送24000磅的武器，比目前的尼米茲級電纜升降機速度快50%，載重多一倍以上。升降機原應在2017年5月交艦時就完成安裝，但因曾發生多次嚴的「不安全移動」，導致升降機延後安裝。

報導說，福特號航母共有上中下3層共11部運送武器電梯，所有電梯的安裝和測試活動都將在7月份福特號可用性測試(PSA)結束之前完成。

福特號造價高達130億美元，是美國海軍有史以來最昂貴的新型航空母艦，電梯的問題讓福特號延遲了近2年無法使用，讓美國國會議員極為憤怒。美國海軍部長斯賓塞也為此向川普承諾，在航母重返海試之前，先進武器升降機就可以安裝完成並投入使用，否則總統就可以把他解雇。

川普在諾福克海軍基地(Norfolk Naval Base)舉行的福特號航母服役儀式上曾說，福特號是「美國力量和威望的象徵」，將令「美國的盟國得以安然入睡，令美國的敵人渾身顫抖」。

(中時電子報)

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文章來源：USS Gerald R. Ford Accepts First Advanced Weapons Elevato

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