韓國瑜議會備詢表現 沈富雄竟給這個分數

2019年01月17日 23:13 中時電子報 黃麗蓉

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中（拿麥克風者）17日首次質詢市長韓國瑜。（林宏聰攝）

新聞深喉嚨

高雄市長韓國瑜今天到議會備詢處女秀，民進黨高市議員陳致中、韓賜村等人猛攻九二共識，前民進黨立委沈富雄卻指出，因為20幾位民進黨議員過度超低的表現，反而把韓國瑜襯托上去了。因此韓國瑜的備詢處女秀，他給韓96分、甚至100分都沒問題。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》坦言，他雖然很擔心韓國瑜高市長4年的整體表現，尤其站在國民黨的立場，更擔心他今年6月以前的表現，因這會影響2020的總統大選，但他絕對不擔心韓國瑜在議會的處女秀，因為民進黨20幾位議員，也太高估自己、太低估了韓國瑜。

沈富雄表示，要處理跟議員的對幹，韓國瑜是不缺這方面的才幹，第一點他口條好，還有他的EQ太好了，IQ也不錯，所以他的議會處女秀結束以後，高市議長給他90分，沈富雄給的分數則比90分還多，他說可以給96分、甚至100分都沒問題，指自己不是在拍馬屁，大家會給韓國瑜90分、96分，或是100分，是因為20幾位民進黨議員過度超低的表現，把他襯托上去了、把他拱上去了。

綠委猛攻九二共識，沈富雄點出，韓國瑜說0政治、100經濟，就是市政，他要把市政搞好、把經濟搞好，所以當然是0政治、100經濟，但是超過市政以外，是非常支持九二共識的，指九二共識是國民黨的根本，加上中華民國憲法，加上兩岸關係條例，這個就非常完整了。沈富雄強調，韓國瑜說這些都是有備而來。這次也給民進黨議員很大的教訓，下次一定要表現好一點。

(中時電子報)