《時來運轉》主筆室 - 好戲連台迎新春 NBA戰情急遽升高

2019年01月18日 07:01 中時電子報 熊昌成

NBA戰局詭譎多變2018-19球季尤為難測，近四季三度封王的金州勇士隊固然仍為專家看好，但，直到1月16日勇士在客場痛宰金塊之役後，才又重新攻佔西區龍頭，衛冕之路可說荊棘滿布；更何況，此前，快艇、金塊也曾一度獨領風騷，更遑論還有火箭、雷霆、湖人、拓荒者在後虎視眈眈。

在LeBron James確定西行投效湖人，導致騎士隊崩解之後，東岸群雄並起逐鹿中原的態勢至為明顯，綠衫、公鹿、暴龍、七六人….各個磨拳擦掌躍躍欲試；但似乎又不像西區那般，每戰都殺得刀刀見骨，東岸諸隊間的差異也比西區各隊更容易掌握。

東區強弱分明 鹿龍雙雄並列

本季開打以來，已蓄積能量多年的密爾瓦基公鹿隊順勢在東區崛起，字母哥Giannis Antetokounmpo以其全方位技能領銜，帶領鹿群打出令人期待的希望，證明球團雖然支付他2400萬美元年薪，但其ＣＰ值早已遠甚於此，重溫東區冠軍舊夢此其時也。

暴龍上一季於季後賽失利後隨即撤換了年度最佳總教練獎得主Dwane Casey^，同時送走了球星DeMar DeRozan，使多倫多地區的球迷對球團的操作感到質疑；但是情願干犯眾怒背棄馬刺被交易到「北大荒」的Kawhi Leonard，不但沒有分區轉換的適應不良，還如魚得水般在東岸放光，加上得到本季有望角逐「最佳進步獎」的Pascal Siakam鼎力支援，暴龍不僅重回季後賽無虞，更有直逼東王的氣勢。

綠衫、７６人、溜馬、活塞 不容輕忽

鹿龍兩強之外，上一季直闖東區冠軍戰的綠衫軍塞爾提克後勢仍然可期。雖然迄今戰績平平，但全軍陣容完整且戰力平均，Kyrie Irving的領袖才能無可懷疑，Jaylen Brown、Jayson Tatum兩名新秀愈見成熟，上季只打一場即傷退的Gordon Hayward隨時可望重拾他在爵士效力時的風華，搭配上Al Horford、Marcus Smart、Marcus Morris，誰敢說綠衫軍沒有問鼎總冠軍的實力？

灰熊隊前鋒JaMychal Green(中)被公鹿球員團團包圍。（美聯社資料照）

76人終於等到了Jimmy Butler的火力挹注和經驗支援，讓Joel Embiid、Ben Simmons可望得到更大的成長和發揮空間，如果JJ Redick的外圍火力能再提升，76人也能在季後賽扮演舉足輕重的角色。溜馬、活塞的實力或許還不足以指向東區王座，卻也能在競爭中帶給球迷更多感官上的刺激。

勇士雖強 卻非一枝獨秀

誠如Kevin Durant在大勝金塊隊後的說法──「大家都知道我們是誰」。的確，重返西區龍頭之役，對勇士而言並不是在傳遞什麼訊息，更不是任何形式上的宣誓，然而，卻讓西區各隊深自警覺──衛冕軍回來了！而且，在「表弟」DeMarcus Cousins傷癒復出後，勇士的攻擊縱深將得以強化，他在禁區的攻擊和策應能力將使勇士的進攻更加立體且多元。難怪超過半數的NBA專家、評論者都看好勇士可以完成三連霸。

事實上，勇士再次奪冠的阻力肯定比以往各次來得更大！至少本季兩次遭遇目前暫居東區第一的暴龍隊，勇士吞了兩敗，當然，那是在傷兵困擾下的結果，然而，面對西區列強的強力競爭，勇士打得並不輕鬆。

火箭隊經歷季初的重新磨合，戰力逐步回穩，James Harden仍然有再奪年度MVP的功力，只待CP3( Chris Paul)傷癒，火箭依舊可照往例點火升空。新世代大三元製造機Russell Westbrook領銜的雷霆隊，總會是勇士的大麻煩，就連拓荒者、爵士、快艇，甚至LeBron James和他的新東家湖人，也都讓勇士隊感受到威脅。

一人救一隊 獨行俠有新亮點

NBA之所以吸引人，除了競爭激烈，戰局多變難料，「江山代有才人出」是另一重要元素！來自斯洛維尼亞的Luka Doncic是老鷹隊在去年選秀會第三順位挑選的探花，但隨即被交易給達拉斯獨行俠隊，而他的加盟，無疑的，給這支已在西區日漸式微的老字號球隊帶來了新生。

獨行俠（原小牛隊）在2011年由「德國司機」Dirk Nowitzki領軍拿下總冠軍後戰績每下愈況，年逾不惑的老司機行將歸隱，而同樣來自歐陸的小將Luka Doncic適時接棒，不僅擦亮了德州佬的眼睛，也擦亮了獨行俠的招牌。

雖然二人的位置和球技全然不同，但Luka Doncic在控球後衛的角色更顯得吃重，也更容易帶動起球迷的觀戰情緒，德州佬們又重新回到球場了， Doncic也在明星賽的票選中攻佔了一席，他更是年度新人王的大熱門。這樣充滿話題且戲劇性的NBA，你又怎麼捨得不去觀注它呢？

(中時電子報)