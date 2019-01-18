律師說法》虐童小媽請不起律師 政府還要幫忙找？

2019年01月18日 00:02 中時電子報 柯毓庭

臺南市15日傳出17歲年輕媽媽涉嫌聯手3名大人，將1歲6個月的年幼女兒，虐待致死的案件，引起大眾公憤，更有許多民眾聚集台南地檢署，聲稱要對被告私刑正義。

據了解，由於虐童被告請不起律師，因此需等法扶指派律師到場後，法官才能開羈押審理庭。就有民眾認為被告浪費社會資源，並揚言也要包圍辯護律師。為何虐童小媽請不起律師，政府還要幫他們找?

＊法律評析

偵查中的羈押庭，必須有律師為被告辯護

106年4月，立法院三讀通過、總統公布增訂刑事訴訟法第31條之1條，規定偵查中的羈押審查程序，被告沒有委任律師擔任辯護人時，法院必須指定公設辯護人或律師幫被告辯護。

增訂這條規定的目的，在於羈押形同服刑，都是限制人身自由的處分，偵查中羈押一次是為期二個月，可延長一次，但畢竟犯罪證據還在調查中，還不能確認被告確實犯罪，要先限制被告的人身自由，自然應該要保障被告的人權，但一般人對刑事程序及法律不熟，要自我辯護非常困難，所以有律師擔任辯護人，是很重要的。

女童生母等4人被告請不起律師，為何政府還要協助他們尋找律師?（曹婷婷翻攝）

沒有律師到場，真的不能開庭

而這條條文，在107年1月1日正式施行，所以檢察官偵訊後，認為被告有逃亡或串證之虞，向法院聲請羈押時，被告就算自己不想請律師、或沒錢請律師，法官也不能直接開庭，仍然必需找律師到場為被告辯護。律師沒到場而可以開羈押庭的唯一例外情況，是法院通知了律師，但等了超過四小時都還沒有律師到場，被告主動請求開庭時，法官才能在沒律師的情形下開羈押庭。

實務如何運作？

實務上目前的運作模式是，因為公設辯護人人力不夠，而且公設辯護人也是有下班時間的（公務員），大部分的羈押庭都是晚上開，法院都是找律師為主，所以法院會請律師公會排定輪值表，請有意願的熱心律師登記及排定輪值日期。

輪值當天的聲羈被告，原則上都由同一位律師辯護，所以律師也無法選擇被告，而是法院通知律師到場後，才知道被告是誰、也才能知道案情。

既然是義務及法院指定辯護，就算是窮兇惡極的被告，也一定要有律師幫忙辯護，這是法律的規定，所以在認識法律規定後，就不要再讓律師揹上魔鬼代言人的黑鍋囉！

(中時電子報)