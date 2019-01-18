NBA》終於明白領袖難當 厄文向詹皇道歉

Kyrie Irving says he called LeBron James after the Celtics’ loss to the Magic to apologize for “being that young player that wanted everything at his fingertips.” Naturally, there were a lot of follow-up q’s and he told us all to relax. pic.twitter.com/d4zeRKUbA5— Nicole Yang (@nicolecyang) 2019年1月17日
2017年夏天跟騎士提出交易申請，隨即跳槽塞爾提克的厄文，如今總算明白要當球隊領袖有多困難，他在17日賽後坦承，13日輸給魔術後曾打電話給「小皇帝」詹姆斯，跟他請教該如何領導1支年輕球隊，甚至跟詹皇親口道歉了！
厄文2017年夏天高喊賣我，讓他跟詹姆斯關係陷入冰點，因為外傳他相當不滿永遠只擔詹皇副手，才想跳槽塞爾提克當起一哥，如今會跟詹皇道歉，主因在於他開始意識到擔任球隊領袖有多困難，也在學習如何成為詹皇那樣的領袖。
「詹姆斯是個最好的講電話對象，因為他曾經歷類似狀況，那時候我跟他都在騎士打球，我只是個剛剛入選全明星賽的22歲年輕球員，」厄文說，「我太想要去獲得一切了，但我現在不禁會想，為了陣中年輕球員該怎樣調整自己？」
厄文不僅透露自己以前就常打電話給詹姆斯聊天或溝通，只是面臨塞爾提克最近的頹勢，讓他更想從詹皇身上「偷」一些東西，事實證明還蠻有用的，他在17日出戰東區龍頭暴龍，除了攻下27分，18次助攻也創生涯新高紀錄。
《The Athletic》記者瓦登接著報導，厄文打這通道歉電話之際，詹姆斯剛好跟前騎士隊友「愛神」洛夫聚餐，也跟洛夫展示自己手機通話紀錄，雖然詹皇不願分享通話內容，卻很感激厄文給他打了電話，看來兩人關係確實不錯。
(中時電子報)