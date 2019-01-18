NBA》終於明白領袖難當 厄文向詹皇道歉

厄文總算首次公開坦承跟詹姆斯道歉了。(美聯社)

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中時電子報

2017年夏天跟騎士提出交易申請，隨即跳槽塞爾提克的厄文，如今總算明白要當球隊領袖有多困難，他在17日賽後坦承，13日輸給魔術後曾打電話給「小皇帝」詹姆斯，跟他請教該如何領導1支年輕球隊，甚至跟詹皇親口道歉了！

厄文2017年夏天高喊賣我，讓他跟詹姆斯關係陷入冰點，因為外傳他相當不滿永遠只擔詹皇副手，才想跳槽塞爾提克當起一哥，如今會跟詹皇道歉，主因在於他開始意識到擔任球隊領袖有多困難，也在學習如何成為詹皇那樣的領袖。

「詹姆斯是個最好的講電話對象，因為他曾經歷類似狀況，那時候我跟他都在騎士打球，我只是個剛剛入選全明星賽的22歲年輕球員，」厄文說，「我太想要去獲得一切了，但我現在不禁會想，為了陣中年輕球員該怎樣調整自己？」

厄文不僅透露自己以前就常打電話給詹姆斯聊天或溝通，只是面臨塞爾提克最近的頹勢，讓他更想從詹皇身上「偷」一些東西，事實證明還蠻有用的，他在17日出戰東區龍頭暴龍，除了攻下27分，18次助攻也創生涯新高紀錄。

《The Athletic》記者瓦登接著報導，厄文打這通道歉電話之際，詹姆斯剛好跟前騎士隊友「愛神」洛夫聚餐，也跟洛夫展示自己手機通話紀錄，雖然詹皇不願分享通話內容，卻很感激厄文給他打了電話，看來兩人關係確實不錯。

(中時電子報)

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