「俗閣大碗」基隆鐵路街崔姬泰妹淫窟4度被抄

基隆市知名紅燈區「鐵路街」，有不少非法來台賣淫的火辣泰妹，引起警方關注，上門查緝。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
基隆市知名紅燈區「鐵路街」，有不少非法來台賣淫的火辣泰妹，引起警方關注，上門查緝。（張穎齊翻攝）

抄不怕！基隆市有「鐵路街」之稱的龍安街，是知名的紅燈區，1名叫做「崔姬」的媽媽桑擁有3間「淫窟」，旗下不乏身材妖嬈、外型亮麗的泰籍辣妹，以嘿咻20分鐘只收1000元的薄利多銷，招攬嫖客，去年6月起至今已被抄了第4次，關閉了2間店，昨（17）日連最後1間也被抄，6名泰妹與2名皮條客均被送辦。

警方昨日下午3時許，前往龍安街突擊搜索崔姬的最後1間店，當場撞見2名火辣的泰女正在和嫖客嘿咻，其他4女則正在待命，警方在場查扣了9000元及11個保險套、2個計時器、2瓶潤滑液，並逮捕了2名把風的吳姓、張姓皮條客，將6名泰女、2名嫖客、2名皮條客等共10人送辦。

警方調查，賣淫泰女仍是以「假觀光」的名義來台，經訊後，將6女依違反社會秩序維護法裁罰後，轉交移民署基隆專勤隊，遣返出境；2名嫖客則依違反社會秩序維護法裁罰；吳男與張男被依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

據悉，崔姬經營的3間店，自去年6月起就被查獲過23名賣淫泰女，且均已被遣送，8月初又再被抄第2次，9月再被抄第3次、查獲22名泰女，甚至被關了2間店，孰料崔姬仍不以為意，繼續重新開張；且以每20分鐘只要1000元的低價收費，兜售生意，獲利頗豐，惹得其他同業眼紅、認為破壞行情。

(中時 )

高中小情侶教室吞吐小香腸 網驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。