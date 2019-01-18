「俗閣大碗」基隆鐵路街崔姬泰妹淫窟4度被抄

2019年01月18日 01:37 中時 張穎齊

基隆市知名紅燈區「鐵路街」，有不少非法來台賣淫的火辣泰妹，引起警方關注，上門查緝。（張穎齊翻攝）

抄不怕！基隆市有「鐵路街」之稱的龍安街，是知名的紅燈區，1名叫做「崔姬」的媽媽桑擁有3間「淫窟」，旗下不乏身材妖嬈、外型亮麗的泰籍辣妹，以嘿咻20分鐘只收1000元的薄利多銷，招攬嫖客，去年6月起至今已被抄了第4次，關閉了2間店，昨（17）日連最後1間也被抄，6名泰妹與2名皮條客均被送辦。

警方昨日下午3時許，前往龍安街突擊搜索崔姬的最後1間店，當場撞見2名火辣的泰女正在和嫖客嘿咻，其他4女則正在待命，警方在場查扣了9000元及11個保險套、2個計時器、2瓶潤滑液，並逮捕了2名把風的吳姓、張姓皮條客，將6名泰女、2名嫖客、2名皮條客等共10人送辦。

警方調查，賣淫泰女仍是以「假觀光」的名義來台，經訊後，將6女依違反社會秩序維護法裁罰後，轉交移民署基隆專勤隊，遣返出境；2名嫖客則依違反社會秩序維護法裁罰；吳男與張男被依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

據悉，崔姬經營的3間店，自去年6月起就被查獲過23名賣淫泰女，且均已被遣送，8月初又再被抄第2次，9月再被抄第3次、查獲22名泰女，甚至被關了2間店，孰料崔姬仍不以為意，繼續重新開張；且以每20分鐘只要1000元的低價收費，兜售生意，獲利頗豐，惹得其他同業眼紅、認為破壞行情。

(中時 )