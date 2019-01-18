台灣政客10年前對比看這裡！邱議瑩「嘸」變？

2019年01月18日 01:49 中時電子報 林郁庭

最近流行「 10 年挑戰」（ #10yearchallenge ）熱潮，必須在社群媒體上PO出自己十年前和現在的照片作為對比，達到自嘲或幽默這10年的歲月是「殺豬刀or化妝師」的目地，也成功吸引許多藝人爭相PO出對比照來與粉絲分享。粉絲專頁「老天鵝娛樂」為此特地幫政治人物參加這個活動，所有的照片全收錄在【政客10 years challenge】相簿裡，每一張政治人物的對比圖加上小編的吐槽語，讓許多網友看了紛紛笑翻，直呼「這系列很純！有些政治人物的嘴臉越來越可怕！」

「老天鵝娛樂」表示，「聽說最近很流行拿出十年前的舊照，但政治人物可能不敢拿出來面對」，於是老天鵝是只幫他們動手做了，並且PO出23位政治人物的10年前與10年後的圖。

網友一見對比照後全都笑翻，因為有些政治人物10年前與現在真是差太多，有人髮線危急要禿頭了、有人胖了不少，讓許多人吐槽他們這些年到底發生了什麼事？「老天鵝娛樂」說邱議瑩的這一張對比圖：「2009年邱委員正在搧李慶華巴掌」，獲得很多網友在留言中瘋狂貼出2017年時她反被許淑華賞巴掌的圖片支援，直呼：「看了很療癒」、「那個是放錄音帶的啦，連抗議都不認真」、「漂亮寶貝怎麼了？」

另外，秦慧珠的對比圖竟然因為P很大反而變年輕，被「老天鵝娛樂」酸說：「科技進步，時空旅行之妻」；還有前總統陳水扁的被用貪污梗諷刺：「扁進得去、扁出得來、台獨發大財」；前總統馬英九的對比照被吐槽：「總統的老化程度是全國最快的」；蔡英文總統發言時，雙眼不知在看何方的模樣被酸：「2019這張眼神真的很傳神，在說什麼故事呢」，讓許多網友看了紛紛回應，「不得不說其實他是個帥哥啊」、「不要Po網」、「我抖 我驕傲」、「10年過去了~ 一樣只會讀稿XD」。

韓國瑜的圖則是被問：「請支援照片 謝謝」、陳其邁的梗被玩超諧音，「見證台灣政治奇蹟的其邁，我想心理多少會感覺就其邁吧！2009年時任民進黨副秘書長」。

另外，蘇貞昌被「老天鵝娛樂」神回打臉：「從院長變成...院長？髮型沒變 連坐的位置都一樣」，完全就是在反嗆他重回行政院長位子，並宣稱內閣定位「會做事、接地氣」。而吳敦義也被噹得很慘，拿他現在得滿頭白髮開玩笑說，「每當你夢一次當總統的夢，就有一根黑頭髮會變白髮」。

(中時電子報)