新光三越初一福袋今早10時APP限量賣

伊林娛樂蔡昀羲（左起）拿限量「福氣豬撲滿」（紅），2月1日、2日聯名卡單卡滿3000元可兌換；限量「財祿豬撲滿」（橘），2月6日、7日貴賓卡／銀卡／APP（已綁定貴賓卡）單卡累滿3000元可兌換。趙凡萱揹初一限量福袋，今上午10時起在新光三越APP線上預購，貴賓卡友於「skmselect選物推薦」專區扣會員點數100點，可用skmpay支付搶購。（新光三越提供）

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新光三越桃園站前店初一福袋大獎，「LUXGENS33D安全經典版車款｣，價值超過55萬元。（新光三越提供）
新光三越台中中港店初一福袋大獎，「festariaTOKYO1克拉鉑金鑽石戒指｣，價值近42.5萬元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地初一福袋大獎「festaria1克拉鑽石」，價值40萬元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店初一福袋大獎「OSIM天王之王頭等款按摩椅」，價值近25萬元。（新光三越提供）
新光三越會員好康沒完沒了「周周抽好禮」最後壓軸大獎，德國MercedesBenzA180百萬名車，價值158萬元。（新光三越提供）

報導郭家崴

新光三越初一福袋今年分為現場預購及線上預購兩種方式，全台共限量超過6500袋，每袋1000元，價值超過3000元，其中1500袋今（18日）上午10時起首次獨家在新光三越APP線上預購，貴賓卡友於「skmselect選物推薦」專區扣會員點數100點，可用skmpay支付搶購。

這次福袋由原民藝術家不舞阿古亞那設計，以鄒族象徵勇敢的吉祥物山豬「FUZU」為主題，取其諧音「福祿」，寓意吉祥。各店福袋大獎囊括海陸空，有汽車、機車、鑽戒（鍊）、頂級按摩椅、日韓來回機票、頂級郵輪、名表及超過上千項的好禮。

各店大獎包括桃園站前店是價值超過55萬元的「LUXGENS33D安全經典版車款｣、台中中港店是價值近42.5萬元的「festariaTOKYO1克拉鉑金鑽石戒指｣、台北信義新天地是價值40萬元的「festaria1克拉鑽石｣、台北站前店是價值近33萬元的「festaria1克拉白金鑽石戒指｣、台北南西店是價值近25萬元的「OSIM天王之王頭等款按摩椅」等。

此外，「過年卡利HIGH」期間除了4、5、6％刷卡回饋活動，還有一系列「會員好康沒完沒了」活動，包括百貨首創以整套廚房美學家電為概念推出的「美好生活集點送」，網羅台灣設計師品牌TZULAï厝內、日本美學小家電récolte、義大利美學廚房家電SMEG共14款美型家電家用，2月28日前可扣會員點數加價購或免費兌換。

31日前還有「周周抽好禮」活動，貴賓卡友扣會員點數20點，有機會分周抽1萬元新光三越電子贈品禮券、JustGold福壽臨門金豬擺件，若都沒中獎，最後一周可壓軸抽價值158萬元的德國MercedesBenzA180百萬名車。

(中時 )

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