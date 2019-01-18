SOGO今年衝466億元初一抽20萬地中海郵輪雙人行

2019年01月18日 03:27 中時 郭家崴

SOGO台北店歲末Sale今展開，攜手10大銀行推出「金豬報喜迎新春最高10％回饋」，春節福袋大獎是價值近20萬的MSC榮耀號-西地中海巡航11天雙人行。（SOGO提供）

SOGO忠孝館超市波士頓生龍蝦，600g原價1400元；18日至2月4日單筆滿2000元，＋688元可加購原價880元的南非生龍蝦、＋800元可加購波士頓生龍蝦。（SOGO提供）

SOGO忠孝館4樓初一福袋大獎「周大福兒孫滿堂（純金）」擺件，價值7萬3000元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店歲末Sale今（18日）起至2月7日攜手10大銀行推出「金豬報喜迎新春最高10％回饋」，滿5000送400或滿2萬送2000，SOGO董事長黃晴雯昨率領營運總經理汪郭鼎松、資深副總吳素吟等一級主管提早迎金豬年，黃晴雯表示去年SOGO全台業績461億元，其中台北店就占286億元，整體較前年成長1.2％創歷史新高，今年全台要再攀升，目標要創466億元。

汪郭鼎松表示台北店忠孝館和復興館今年業績皆132億元，看好2至3年可衝到150億元，忠孝館去年整體成長2至3％，美妝成長5％最高，去年業績就達30億元，持續穩住「美妝天后宮」地位；復興館去年全館成長5％，精品成長15％最高、家用家電成長5％。

剛開春，汪郭鼎松說全台充滿不確定性，吳素吟對於景氣也抱持保守態度，但台北店各檔活動買氣仍旺，像是忠孝館16日至21日的LECREUSET冬日特賣市集，首日業績500萬元，因款式比去年多、2.5折比去年3.5折低，預估整檔目標可達1300萬元。

忠孝館美妝本月活動滿檔，像是24日至27日有香奈兒首次推出的中國風CHANCE香水快閃活動；28日至31日購買雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、資生堂小紅瓶等20品牌明星商品，送美妝抵用券開運金888元，每天限量100袋，是DM沒有的隱藏版活動；初一至初三消費滿千元還有機會抽萬元福袋或保養品、香水、彩妝等明星正貨。

復興館精品去年成長率最高的前3名是引領潮流、成長5、60％的BELENCIAGA，鞋子、帽T、牛仔外套都夯，其次是LV、愛馬仕都成長超過10％，皆因新客捧場，在經典之外不斷創造高業績，預估今年的時尚趨勢一樣是「潮」下去。

至於美妝，復興館17日起引進英國倫敦科技奢華保養品牌「111Skin」全台首櫃，明星系列是太空黑鑽系列，主打對抗各種光害，連太空人也在用；9樓則會在26日新開來自台中的「成真咖啡」。

此外，今年SOGO台北店今年也聯手天母店推出超過3萬組初一福袋，大獎包括價值6600元的三合院10人份桌菜、OSIM8變小天后按摩椅等，內容多元且澎派，持續炒熱買氣。

忠孝館各樓面初一限定的千元福袋共1952袋，每袋價值6000元起，4樓最大獎為價值7萬3000元的周大福兒孫滿堂純金擺件；台北店3館初一至初三3天還有福袋抽獎，初一大獎為價值19萬3800元的MSC榮耀號-西地中海巡航11天雙人行，初二是AppleiPhoneXS，初三是GARMINfenix5Plus。

今起至2月4日首次在忠孝館館超市舉辦「龍蝦節」，為年菜添海味；19日至2月11日精靈寶可夢皮卡丘＆伊布於復興館9F中庭、忠孝館12F活動會館舉辦見面會，吸引親子客。

(中時 )