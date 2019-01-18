比漾廣場攜手世界插畫首獎藝術家來場春嬉風潮

2019年01月18日 03:28 中時 郭家崴

比漾廣場春節氣氛裝置藝術與新銳藝術家吳箏合作，用「春嬉風潮」、「珠玉滿堂」兩大主視覺裝點館內挑空區。（比漾廣場提供）

比漾廣場董事長潘慧珍（左起）、藝術家吳箏手持「珠玉滿堂」、「春嬉風潮」視覺海報迎金豬年，延伸至來店禮紅包袋、杯套和春節福袋設計。（郭家崴攝）

比漾廣場董事長潘慧珍（左起）、藝術家吳箏手持「珠玉滿堂」來店禮環保手提杯套和BEYOND紅包袋。（郭家崴攝）

比漾廣場「珠玉滿堂」BEYOND紅包袋，17日起首4日持會員卡不限金額發票可對兌換，限量1000份。（比漾廣場提供）

比漾廣場「珠玉滿堂」環保手提杯套，25日至27日憑比漾會員卡加不限金額消費發票可兌換，限量500份。（比漾廣場提供）

比漾廣場5樓16日起引進「德國油屋」百貨首櫃，比漾廣場董事長潘慧珍（左起）、總經理室兼財務部副總經理普美玉、德國油屋總經理羅幼真在櫃上合影。（比漾廣場提供）

比漾廣場5樓「比漾生活習作社」提供咖啡講座、料理食演等課程，去年11月底至今舉辦20多場活動。（比漾廣場提供）

比漾廣場今年以「AttractYoung」為目標，追求年輕化、吸引更多年輕族群，比漾廣場董事長潘慧珍表示今年要完成3年改裝計畫，讓「人文、經典、好生活」訴求更深化，是「豐收年」。

今年開春第一炮，首度與24歲的新銳藝術家吳箏跨界合作「春嬉風潮」春節氣氛裝置，用年輕感的橘色為主調，搭配回紋元素，運用傳統窗花、團扇和燈籠、以圓形珠玉收藏至九宮格首飾盒的視覺意象，透過手繪結合數位創作，吳箏說：「我從大二開始的作品比較多使用西方元素，第一次從自身文化出發，用傳統華人元素創作，希望藉此與大眾對話。」

畢業於師大設計系的吳箏，從平面設計起家，同時跨界創作插畫、包裝、攝影及美術設計等，作品曾獲美國Adobe設計首獎、3x3榮譽獎等大獎，去年6月以會動的插畫《蛋》獲英國WIA世界插畫首獎，近期與雲門舞集2合作；作品首度進駐百貨，在比漾廣場1F挑高區展出，也延伸至館外櫥窗、館內相關氣氛、春節DM封面，且運用到來店禮杯套、春節福袋和紅包袋上。

此外，比漾廣場5樓BeyondHome的「比漾生活習作社」，提供咖啡講座、親子料理課程、品酒課程、象印的麵包實演、益康屋料理直播等，去年11月底至今舉辦20多場活動；昨（16日）起引再進傳承德國150年釀造工藝的「德國油屋」百貨首櫃，讓消費者可自備玻璃瓶體驗從橡木桶打油的樂趣，更豐富Lifestyle面向。

德國油屋（VamFass）全球專賣店將近300間，引進台灣10年，品牌德文原文是「從橡木桶取出」之意，由於很多人不會念，才改為清楚好記的「德國油屋」，目前除官網外，在大安森林公園有街邊店，這次則首次進百貨設櫃。

根據德國油屋總經理羅幼真觀察，每瓶油售價200至1000多元，主顧客回購率超過8成；受歡迎的商品依序是油、醋、酒、香料。她發現台灣人買醋喜歡較為酸甜的口感、油喜歡較香的南瓜子油或榛果油，店內買油的有5成是芳療師，買醋的很多是為了保健。凡自帶瓶子可扣環保費20元；2月3日前消費滿2000元送1杯純釀醋飲。

17日起至2月3日「春嬉風潮」檔期，比漾廣場全館流行服飾5折起，指定品牌累滿3000送200贈品券；珠寶區／萬寶龍當日累積消費滿1萬送500贈品券；集雅社大家電獨家加碼當日累滿1萬送1000贈品券。首4日針對台新比漾聯名卡友滿3000加送100，搭配全館贈獎，最高回饋可達10％。

此外，去年7月比漾雲店一號在雅虎超級商城開張後，半年來有許多消費者透過比漾廣場粉絲專頁及[email protected]詢問比漾雲店商品，看好電商市場的發展，3日起比漾雲店二號在樂天上線，持續虛實整合為商場帶來更多可能性和效益。

比漾廣場董事總經理周寶文表示，今年第1季永和唯一一家電影院喜樂時代影城將在4樓開幕，6月底、7月初B2美食街會以「早市」為概念重新改裝，4、5樓會再開新餐廳，娛樂、餐飲結合Lifestyle、追求年輕化，持續帶來全新的客群。今年比漾廣場目標年營收21億元、較去年18.5億元增約14％，挑戰百貨年成長最高。

(中時 )