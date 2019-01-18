貢寮鮑變化特色料理！年菜旬味海鮮嘗美味

2019年01月18日 03:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

快過年了，除長年菜、年糕及三牲以外，鮑魚也是台灣傳統年菜的必備食材之一，加上年前是貢寮鮑的採收期，因此新北貢寮鮑絕對是自家年菜食材的好選擇，今年貢寮區漁會及在地養殖戶更推出許多方便採買貢寮鮑的方式，讓大家在新年佳節可輕鬆大啖安心貢寮鮑！

年菜必備食材。（新北市漁業處提供）

年菜必備食材。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局長李玟說，年節將至，民眾開始準備採買年貨，除了常見的白鯧、黃魚等魚貨，正值產季的貢寮鮑更是大家的好選擇，今年生鮮九孔每斤價格只要450-550元，鮑魚每斤也只要800-850元，價格維持穩定不漲價。

輕鬆料理就能美味上桌。（新北市漁業處提供）

另外貢寮區漁會除了在官網常態販售貢寮鮑產品，年節前更推出「貢寮滷鮑」特惠團購方案，「貢寮滷鮑」使用取得產銷履歷認證的鮮活九孔，採用獨家滷汁浸煮入味，經真空包裝及急速冷凍保鮮，宅配到貨後只需解凍即可享用！

如果想要選購生鮮貢寮鮑的民眾，1月24日到1月31日由新北市板橋區農會舉辦的年貨大街， 1月19及20日在台北市希望廣場的年節用魚展售，活動現場由貢寮鮑養殖戶到場販售產地新鮮直送的安心美味貢寮鮑。

另外，中華民國全國漁會為了讓北部民眾能夠在過年前採購優質水產品年貨， 1月25日至27日在三重示範魚市場將舉辦漁貨大街，讓大家用最實惠的價格就能買到來自全台各區漁會的新鮮魚貨！

(中時電子報)