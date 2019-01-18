雙薪外食比例高！營養不均影響台灣孩童身高

2019年01月18日 03:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

家長當心，台灣學童身高已輸給日本十年！柚子小兒科診所院長陳木榮醫師表示，造成差異的原因可能是日本飲食教育相當重視鮮乳，因鈣質是身高發育不可或缺的重要營養素之一。此外，雙薪外食比例也較高，有近7成家長匆忙起床到出門準備上班不到一小時；而下班又常錯過準備孩子晚餐時間，過半數外食考量都是以「方便為主」，導致孩子營養不均衡。

陳木榮解釋，統整日本與台灣官方數據可觀察到，台灣11到13歲男孩身高比同年齡的日本孩子矮，且此現象已長達十年。原因可能就出在台日飲食教育的差異！他解釋，因鮮乳的鈣質人體較容易吸收，因此常做為補充鈣質的重要飲品，而日本政府為確保學童都會喝到鮮乳，更訂下「學校給食法」，三種供餐配套中，學校可選擇是否提供主食如米飯和麵包，但一定要有鮮乳

陳木榮進一步強調，自從學校給食法規定日本學童必須喝鮮乳後，日本人的身高幾十年來不斷攀升，更有研究指出每天喝兩份鮮乳的男孩身高比只喝一份鮮乳的男孩還要高！

邱詩涵營養師強調，台灣高達99%學童鮮乳攝取不足，台灣學童每日高鈣食物的攝取量非常少，換算下來每日竟只攝取429毫克鈣質，僅達國民健康署建議量800-1000毫克的一半。

營養師解釋，家長以下幾項常見的生活行為可能是造成此問題的原因：

1.親力親為：認為自己煮較能掌握食材、孩子營養攝取更均衡，也可控制油、鹽、糖的比例。但實際上發現超過半數父母沒有備足兩杯鮮乳，98%的孩子不僅鮮乳喝不足，平均每日鈣質攝取也只達建議量約一半！

2. 雙薪外食：近七成匆忙起床到出門準備上班不到一小時；而下班又常錯過準備孩子晚餐時間，過半數外食考量都是以「方便為主」，營養均衡的重視度較其他類型父母低，導致孩子喝足鮮乳的比例掛蛋，鈣質更不會足夠！

3.尊重放任：孩子不吃就不會勉強，相當高比例的父母會直接準備孩子指定或願意吃的飲食。同時相較於全體家長，此類型父母較少為了提升小孩胃口、增加食慾而做努力。孩子鮮乳攝取不僅不足，平均每日鈣質攝取量僅達標準3至4成！

(中時電子報)