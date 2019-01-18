奇蹟！97歲英菲立普親王自駕翻車人平安 親王受驚全身抖

菲立普親王(圖/美聯社)

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中時電子報
整理報導

英國女王伊麗莎白二世高齡97歲的丈夫菲立普親王仍有自行駕車習慣，今天驚傳發生車禍，自行駕車的菲立普親王座車側翻，親王毫髮無傷，但人被嚇到全身發抖，另一輛車則2人受到輕傷。

英國白金漢宮指出，車禍發生在女王位於諾福克郡（Norfolk）的產業山均漢姆堡（Sandringham Estate）附近。菲立普親王駕駛著Range Rover休旅車，正要駛上A149公路，就和另一輛汽車發生車禍，警方隨後到現場處理。目擊證人表示，菲立普親王的汽車在意外後側翻，他們協助他脫困。菲立普親王意識清楚，但顯然受到驚嚇而發抖。

英國廣播公司（BBC）報導，根據警方報導，獲報2輛汽車發生碰撞，其中一輛車上的2個人受到輕傷。菲立普親王隨後回到山均漢姆堡，接受醫師診治。女王和菲立普親王從耶誕節以來就一直住在山均漢姆堡。王室消息人士當時表示，菲立普親王健康狀況良好，只是想私下度過這一天。

(中時電子報)

文章來源：Prince Philip was in a car accident but wasn't hurt

即時英國國會將在1月29日表決脫…

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