台灣出版前進法國！安古蘭漫畫節秀創意

2019年01月18日 04:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣漫畫出頭天！第46 屆安古蘭國際漫畫節展期為2019年1月24日至1月27日，文化部此次台灣館主題為「台灣漫畫三重奏」，以「經典、當代、新潮」三種風格脈絡梳理台灣漫畫的經緯，讓國際讀者認識台灣漫畫的多元創作風格，而本屆台灣館隨團漫畫家則由第九屆金漫獎年度大獎得主李隆杰，與甄選出的國內漫畫家陳繭、廣下嘉、歐泠，及文化部選送之駐村漫畫家日安焦慮、Pam Pam Liu、何學儀，以及入圍新秀獎陳沛珛、林倩羽，DrawMeComics競賽入圍者饒予安、葉馨文、歐泥，組成「台灣館」參展團。

本屆台灣館「經典(CLASSIQUE)」區是以精緻印刷技術復刻鄭問作品原跡質感，同時呈現台灣漫畫發展脈絡，以此積極於漫畫節現場尋求後續與法國當地文化單位合作展覽機會。三重奏之二「當代(EN VOGUE)」則以第9屆金漫獎大獎得主李隆杰作品為主要視覺呈現，介紹近兩年金漫獎得獎作品與大辣、蓋亞、尖端、東立、威向、雙影等出版社旗下本土漫畫家的最新傑作，以及本次台灣館駐館漫畫家陳繭、廣下嘉、歐泠之作品，展現台灣當代的中堅漫畫家的精彩風貌。

「新潮(ALTERNATIF)」主題區則以不同於歐陸BD、美系Graphic Novels、日系Manga的漫畫作品如獨立出版漫畫zine(小誌)風格及慢工出版《熱帶季風》等紀實類創作作品，介紹在台灣數量雖少但相當秀異的「新潮」漫畫作品和創作者。

另外安古蘭大會的國際競賽獎項新秀獎每年皆競爭激烈，2019年從600多件參賽作品中評選出20名入圍者，台灣創作者陳沛珛、林倩羽脫穎而出，是此次所有入圍者中唯二非法語創作者。

文化部人文及出版司陳司長瑩芳表示，參與歷史悠久的法國安古蘭國際漫畫節為歐洲年度漫畫盛事，透過連續8年以不同主題設館參展，已逐步打響台灣漫畫知名度，上週傳出捷報「DrawMeComics競賽」入圍名單中3名為台灣創作者，其中饒予安更是入圍前三名，日安焦慮最新作品《Road to nowhere 世界邊緣之旅》也於2019年1月由Misma Editions出版法語版！展覽期間正值台灣漫畫基地開幕，漫畫家於安古蘭大會現場創作、簽名會、版權推介交流會等各項活動，也將與基地串聯實況，透過一系列的串聯活動，吸引國內外出版社對台灣漫畫作品的關注。

(中時電子報)