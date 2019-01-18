名嘴：韓國瑜這件事若沒搞好 將成政治「氣爆」！

民進黨議會黨團將少數幾顆政策氣球送給高雄市長韓國瑜，希望他好好落實選前政見。（林宏聰攝）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜17日在議會的備詢處女秀，民進黨團列出韓國瑜曾提出的12項政見，韓國瑜表示比較有把握的第一項是天坑。名嘴黃光芹直指，5千個天坑真的要搞好，否則未來恐成為韓國瑜政治的「氣爆」！

黃光芹在政論節目《少康戰情室》指出，民進黨質詢韓國瑜用大堆頭作戰，給人家的感覺是在搶鎂光燈焦點，而且傾巢而出要搶第一個視角，甚至還有人說「輪到我了」，其實就是要搭「韓流」。不過，韓國瑜才上任20天，要抓他的把柄，是很難的。民進黨議員還問韓國瑜九二共識，其實韓國瑜以前曾在《中國時報》的大陸研究室工作過，他是研究這個的，問他九二共識，不就是送分題嗎？

黃光芹點出，韓國瑜首場備詢處女秀，大家看熱鬧比較多。至於看門道，質詢焦點也問到韓國瑜12項他曾經喊過的口號，能做到哪些？韓國瑜比較有把握的第一項是天坑，天坑這招很厲害，讓人耳目一新，立刻就感覺道路好像都「整容」了。但說實在的，韓國瑜當初要副市長李四川，就是因為他的工程背景，先前他也曾一度考慮過揚秋興，道理是一樣的。現在乍看路面都煥然一新了，可是工程品質是不是能接受得了考驗？下雨的時候才是真正的考驗。

黃光芹強調，最壞的狀況，是天坑如果弄不好，5千個天坑是韓國瑜當初喊出來的，喊得震天價響，所以真的要搞好，否則將會成為他政治的「氣爆」，以免「成也天坑，敗也天坑」。

(中時電子報)

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