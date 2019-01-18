1月18日三大報頭條要聞

2019年01月18日 04:33 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●兒虐案件連環爆，台中、苗栗昨再傳出幼兒遭幼兒園及繼父施虐案件。在人民怒吼之下，從中央到地方首長齊聲呼應，台南市長黃偉哲更喊出不要過失不過失了，殺人就是殺人，刑度最重到死刑，無非是要用殺人償命接地氣，但修法還是要看法官怎麼判？法務部是否執行死刑？民氣好用，治標不治本。

●漲聲起！中華郵政昨日宣布，國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，為反映合理成本，自今年3月4日起，將視物件的重量級距，調漲資費10至20元不等；3公斤以下包裹、1至3公斤快捷以及便利箱，則不受影響。

●虐兒事件又一樁！苗栗縣就讀國小4年級的10歲賴姓男童，因偷喝同學羊奶，曾姓繼父14日晚獲悉後徒手「教訓」男童，造成後腰部、臉頰和眼部多處受傷，校方15日發現通報縣府社會處緊急安置並聲請保護令。男童祖母17日由社工陪同報警提告，曾男坦承管教失當並公開向社會道歉，檢方複訊後依傷害和違反《兒少法》，裁定曾男限制住居。

●行政院要推動台灣成為「雙語國家」，但昨天公布的「2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查報告」顯示，台灣產業招新進員工，對英語能力要求平均在多益582分（滿分990分），但2017年台灣大學生多益平均只514分，大學生英語能力與企業需求有明顯落差。

◎旺報

●在「習五條」發表後，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）17日晚於北京職工之家舉辦春節聯誼活動，面對行政院推出解決五缺（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工），爭取大陸台商回流；大陸國台辦主任劉結一昨也承諾，要解決台商在大陸面臨的「五缺」。台商認為，樂見兩岸爭取台商，形成比賽愛台灣與台商的制度之爭。

●大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）將於3、4月間，產生第五屆會長，據了解，現任會長王屏生爭取連任，台企聯常務副會長翟所領則有意挑戰，目前兩人都在「鴨子划水」，各自爭取支持，翟得到前會長郭山輝的力挺，王則具有現任優勢，兩人不時會在各地活動同台，幾位受訪台商都認為是場君子之爭。

●中共中央軍委主席習近平於新年發表對台講話後，即要求解放軍準備軍事鬥爭，相關對台演訓於新年伊始就相當頻繁。因應此一特情，國軍108年度相應展開近年來最大規模春節戰備演練，陸海空三軍於17日在台中番仔寮陣地實施聯合反登陸作戰操演，並罕見採「實兵、實彈、實地、實做」方式展開。

●德國可能加入禁用華為的行列。根據《德國商報》（Handelsblatt）報導，德國政府正積極考慮透過制定更嚴格的安全要求和其他方法，將中國通訊設備企業華為，排除在5G行動網路建設之外。

●中美貿易談判本月底將進行更高層級談判，大陸商務部發言人高峰17日證實，大陸國務院副總理劉鶴應美國財長努欽、貿易代表萊特希澤邀請，將於1月30至31日訪美，與美方就兩國經貿問題磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。

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◎工商時報

●晶圓代工龍頭台積電17日召開法說會，雖然去年第四季獲利符合預期，全年營收、獲利也創新高，但台積電坦言今年半導體市況不佳，估計2019全年營收只會比2018微幅成長，其中首季營收甚至可能比去年第四季衰退超過兩成。

●中國國務院副總理劉鶴將於1月30日赴美談判，在其出發前夕，大陸全國人大常委會將「趕進度」，在29日審議外商投資法草案，內容包括中美談判主要議題的加強智財權保障、禁止強制性技術移轉等，顯示大陸已為劉鶴赴美談判做好準備。

●農曆春節將至，行政院主計總處主計長朱澤民17日表示，中央已為地方調度年關資金1,052億元，籌措地方年終獎金及績效獎金等資金需求，各縣市政府公務員的年終與績效獎金春節前10天一定入袋。

●交通部觀光局長周永暉17日向行政院會提出「觀光2020發展策略」報告指出，108年將投入國內外經費約70億元，衝刺國際旅客上看1,150萬人次，國民旅遊約1.9億人次，創造觀光收入8,215億元的目標。

(中時電子報)