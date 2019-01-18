免費歐風「迷宮花園」就在台北這！打卡、追飛機秀繽紛

2019年01月18日 05:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美景不用捨近求遠，免費景點就在我們身邊！花博園區新生公園打造了一座迷宮花園，是IG熱門的打卡景點，景色不僅相當有歐式風格，還可以近距離看到飛機從頭上飛過。在這裡，可以感受飛機降落時，從頭頂劃過的震撼及臨場感，連轟隆轟隆的飛機引擎聲都聽得一清二楚，那麼近距離地和飛機擦身而過，真是讓人非常興奮呢！

在園區可以近距離看到飛機從頭上飛過。（圖取自台北市公園處官網）

如果你是一個熱愛飛機的人，或是在追女友時愛營造浪漫，你對新生公園一定不陌生，緊鄰著台北松山機場，這裡是全台觀賞飛機降落最熱門的景點之一。震耳欲聾的引擎聲、龐大機身的壓迫感，空中巨無霸在頭頂呼嘯而過的短短數秒間，心臟狂跳，身邊佳人抓住你的手臂，身體緊緊相依，此時你心裡暗禱，希望飛機一架架接連降落，不要停歇。

歐式風格的花園的公園。（圖取自台北市公園處官網）

看飛機起降不管大朋友還是小朋友都是很吸引人的,特別是在很接近的位置轟隆作響會格外另人震撼而印象深刻，飛機機身越來越大,聲音也越來越巨大，真是震撼人心的一幕! 下午三點來這裡，飛機約10~15分鐘就有一班，航班頻率高得讓人大呼過癮！

在新生公園觀賞飛機可就不是這樣了，這裡在沒有飛機越過時仍有許多美麗的花朵及造景，能讓你手上的相機繼續拍不停，公園內也不會有汽、機車呼嘯而過的危險。新生公園內有著許多適合拍照打卡以及休憩野餐的地方，還有台北典藏植物園可以免費參觀。

(中時電子報)