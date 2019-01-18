《SIHH表展》卡地亞鑽石流沙表、浴缸表超療癒

去年在SIHH豔驚四座的卡地亞美洲豹黃金流沙Revelationd'unePanther腕表，今年推出鑽石流沙的奢華進階版。（Cartier提供）

友善列印
中時
卡地亞推出Baignoire系列女表，在法語即是「浴缸」的意思，十分可愛。（Cartier提供）
卡地亞推出Baignoire系列女表，在法語即是「浴缸」的意思，十分可愛。（Cartier提供）
卡地亞Baignoire女表有加長版BaignoireAllongee，外型十分摩登時尚。（Cartier提供）

為期四天的SIHH表展終於畫下完美句點，各大鐘表品牌卯足全力展出讓人驚豔作品，既延續經典傳統，同時也勇於挑戰創新，如卡地亞一口氣傾囊推出76件作品，是表展上的焦點話題。

以珠寶工藝和美學品味見常的卡地亞今年一口氣推出76款新表，不少是從經典中擷取靈感，但重新演繹、融入創意，且添加珠寶工藝，賦予前衛新穎的時尚新風貌。

還記得去年SIHH展上讓人嘖嘖稱奇的美洲豹黃金流沙Revelationd'unePanther腕表？今年卡地亞讓它再升級，推出鑽石版本的流沙腕表，同樣讓人由衷發出讚嘆，因為欣賞晶亮鑽石沙在表盤上傾洩而下，最後化身為美洲豹的過程，實在太療癒了。

卡地亞向來不墨守成規，今年在SIHH發表的腕表不是方型表就是橢圓型表，圓型表十分少見。其中Baignoire系列腕表，是以1912年卡地亞的第一只橢圓型表盤的腕表為靈感，並因為它的外型有了「Baignoire」的暱稱，在法語即是「浴缸」的意思，有小巧迷你的款式，也有拉長版本的BaignoireAllongee，十分可愛。

(中時 )

1月18日三大報頭條要聞 《SIHH表展》江詩丹頓「睡美人表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。