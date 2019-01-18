《SIHH表展》卡地亞鑽石流沙表、浴缸表超療癒

2019年01月18日 05:39 中時 陶福媛

卡地亞推出Baignoire系列女表，在法語即是「浴缸」的意思，十分可愛。（Cartier提供）

卡地亞推出Baignoire系列女表，在法語即是「浴缸」的意思，十分可愛。（Cartier提供）

卡地亞Baignoire女表有加長版BaignoireAllongee，外型十分摩登時尚。（Cartier提供）

為期四天的SIHH表展終於畫下完美句點，各大鐘表品牌卯足全力展出讓人驚豔作品，既延續經典傳統，同時也勇於挑戰創新，如卡地亞一口氣傾囊推出76件作品，是表展上的焦點話題。

以珠寶工藝和美學品味見常的卡地亞今年一口氣推出76款新表，不少是從經典中擷取靈感，但重新演繹、融入創意，且添加珠寶工藝，賦予前衛新穎的時尚新風貌。

還記得去年SIHH展上讓人嘖嘖稱奇的美洲豹黃金流沙Revelationd'unePanther腕表？今年卡地亞讓它再升級，推出鑽石版本的流沙腕表，同樣讓人由衷發出讚嘆，因為欣賞晶亮鑽石沙在表盤上傾洩而下，最後化身為美洲豹的過程，實在太療癒了。

卡地亞向來不墨守成規，今年在SIHH發表的腕表不是方型表就是橢圓型表，圓型表十分少見。其中Baignoire系列腕表，是以1912年卡地亞的第一只橢圓型表盤的腕表為靈感，並因為它的外型有了「Baignoire」的暱稱，在法語即是「浴缸」的意思，有小巧迷你的款式，也有拉長版本的BaignoireAllongee，十分可愛。

(中時 )