霸氣K董丟震撼彈 星宇航空搶明年起飛

2019年01月18日 07:23 中時電子報 戴安瑋

K董就是K董！斥資60億元成立星宇航空的張國煒表示，明年農曆年前，星宇會有3架A321neo飛機，每周每天固定飛二、三班、飛亞洲航線，二年後他要飛長程線，最終目標是拿下國內目前還是沙漠、因成本高而鮮少開發的轉機市場。

張國煒豪氣的說，未來台灣飛出去的所有的熱門航線，他都會踩，美國應會是他的首站，勾勒出星宇未來憧憬，這顆震彈將為台灣航空業帶來巨大漣漪。

長榮集團創辦人張榮發過世後，張國煒退出長榮航空經營權，另成立星宇航空，資本額300億元，實收資本額60億元。他16日與10家媒體記者茶會時表示，60億元我擺在銀行生利息，想幹嘛就幹嘛，哪我幹嘛還要拿出來，開一家航空公司，「這完全是要圓一個夢，父親的夢、我的夢」。

他說，「很多人說桃園機場很緊，無法再容納一家航空公司，但桃機還是有新的航空公司進來、新的航線進來，代表一定有空間、時間帶給星宇，我從區域航線開始做，明年這個時候，會有3架飛機進來，飛Daily，我不要一周二班或包機這種，我要的是每周每天有二至三班固定航班，2年後做遠程航線」。

星宇航空總經理翟健華說，星宇明年元月中上旬就會飛（營運），貴賓室將設在桃園機場第一航廈，透露星宇航空地勤落點會在第一航廈，飛機起降也落在第一航廈。

星宇航空現已在招募空服員，預計120位，要有經驗的，目前已有4千多位應徵，21日報名截止時，會破6000封，錄取率僅2%，相當低啊！張國煒說，時代不同了，現很多旅客搭機是不希望被吵的，空服員的服務一定要提升，服務一定要恰到好處。

要怎麼做才能「恰到好處」，其實很難拿捏！張國煒霸氣的說，所以我們要有經驗的，有經驗的才能察顏觀色，看到顧客的需求，「當然這只有商務艙才有，要做到隨傳隨到」。

要有經驗的，薪水也一定不低，這點張國煒一點都不擔心。星宇航空目前仍是獨資，尚無策略聯盟的伙伴，換言之，員工的薪水都要從張國煒口袋裡拿出來。何時才會有策略聯盟伙伴，他要等營運後賺進第一桶金後才考慮。第一桶金何時能賺到？他說不急，現在的當務之急是先讓星宇開始營運。重點是把事情做好。

星宇規劃購買五架空巴A350-900飛機、12架A350-1000，以及租進10架窄體客機A321neo，依照張國煒的規畫，星宇營運前二年做區域航線，明年元月營運時先上線3架A321neo，飛機內裝、布置及設備，一定會讓旅客「WOW」 ，機組員的制服及顏色都列為最高機密，但一定會讓人驚艷。至於航線部份，會以東南亞、東北亞為首要目標，並從有開放天空的航點開始談起，一級戰區如東京、大阪、曼谷等航點，但未透露首條航線是哪一條。

(中時電子報)