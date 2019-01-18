張顯耀：2020國民黨大陸政策做到這兩點就贏了！

國民黨示意圖。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

蔡英文近日因兩岸議題人氣由黑翻紅，強硬拒絕接受、不承認「九二共識」，而國民黨對於接下來的兩岸議題該何去何從？前陸委會副主委張顯耀受訪時表示，第一，國民黨握有九二共識這把鑰匙，只有國民黨執政，2020才能跟大陸重新對話，兩岸經濟才能合作。第二，國民黨和大陸對話時，會守住台灣民眾基本的福祉跟利益。只要民眾相信這兩點，2020大選國民黨就能贏。

張顯耀接受港媒《中評社》專訪報導表示，對於近來台灣各界對於九二共識看法，「兩岸關係最重要關鍵鑰匙，就在雙方的政治互信」，如果沒有互信基礎，不要說溝通對話、連和平相處都不可能，張顯耀說，兩岸分治六十多年，唯一「只有1992年的對談」，雙方有這樣的政治默契，現在很多人都把問題講偏了，偏離事實，也搞錯方向。

他舉例而言，在陸委會副主委時和許多國家、邦交國等重要人士見面，提到「九二共識」時，他們都聽的懂，也覺得非常好，即使現在兩岸間的確還有分歧，那一定要把分歧點擴大，把九二共識拆解掉，這不是兩岸之福。

張顯耀也提到，現階段「國民黨不可能、更不應該，也絕對不會改變九二共識立場」。「九二共識」就是國民黨兩岸政策基本主軸跟核心，他不認為國民黨任何一個想參選2020的人，會在這時候把「九二共識」拿掉，因為這是好不容易得到的兩岸基礎。張說，「民進黨害怕九二共識效應擴大」，若讓台灣民眾都能接受，變成兩岸未來對話的關鍵，那就宣告民進黨兩岸政策失敗，全部崩解。

(中時電子報)

文章來源：中評社

嫖客大戰禿子！韓國瑜力抗民進黨團
綠議員嗆韓路平「做不到啦」 網轟：民進黨不知羞恥！
名嘴：韓國瑜這件事若沒搞好 將… 高雄改變從這開始！黃暐瀚：因為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。