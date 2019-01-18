張顯耀：2020國民黨大陸政策做到這兩點就贏了！

2019年01月18日 07:58 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文近日因兩岸議題人氣由黑翻紅，強硬拒絕接受、不承認「九二共識」，而國民黨對於接下來的兩岸議題該何去何從？前陸委會副主委張顯耀受訪時表示，第一，國民黨握有九二共識這把鑰匙，只有國民黨執政，2020才能跟大陸重新對話，兩岸經濟才能合作。第二，國民黨和大陸對話時，會守住台灣民眾基本的福祉跟利益。只要民眾相信這兩點，2020大選國民黨就能贏。

張顯耀接受港媒《中評社》專訪報導表示，對於近來台灣各界對於九二共識看法，「兩岸關係最重要關鍵鑰匙，就在雙方的政治互信」，如果沒有互信基礎，不要說溝通對話、連和平相處都不可能，張顯耀說，兩岸分治六十多年，唯一「只有1992年的對談」，雙方有這樣的政治默契，現在很多人都把問題講偏了，偏離事實，也搞錯方向。

他舉例而言，在陸委會副主委時和許多國家、邦交國等重要人士見面，提到「九二共識」時，他們都聽的懂，也覺得非常好，即使現在兩岸間的確還有分歧，那一定要把分歧點擴大，把九二共識拆解掉，這不是兩岸之福。

張顯耀也提到，現階段「國民黨不可能、更不應該，也絕對不會改變九二共識立場」。「九二共識」就是國民黨兩岸政策基本主軸跟核心，他不認為國民黨任何一個想參選2020的人，會在這時候把「九二共識」拿掉，因為這是好不容易得到的兩岸基礎。張說，「民進黨害怕九二共識效應擴大」，若讓台灣民眾都能接受，變成兩岸未來對話的關鍵，那就宣告民進黨兩岸政策失敗，全部崩解。

(中時電子報)