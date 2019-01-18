NBA》場場燃燒 哈登會被火箭操掛嗎？

2019年01月18日 08:11 中時電子報 盧品青

火箭隊哈登(James Harden)不斷以得分改寫歷史紀錄，他的勇猛可比布萊恩(Kobe Bryant)與喬丹(Michael Jordan)，ESPN還稱讚哈登直追傳奇中鋒張伯倫(Wilt Chamberlain)。哈登本季場均35.4分，也是布萊恩之後首個超過35分的紀錄。

最能體現哈登勇武的特點，就是他極高的單打頻率。雖然平均有8.5助攻，但哈登打定主意單挑之後，他就不會傳球了。哈登本季至少691次不傳球的單打，NBA(除了火箭)沒有任何球隊的總和超過這個數字，換言之哈登一個人的單打次數就超過對手整支球隊。

張伯倫是中鋒，他需要隊友傳球給他才能進攻。相較之下哈登的出手常常都不是來自隊友傳球，他本季不只一次單場投進16球以上，並且每一球都不是來自隊友助攻。

簡言之，哈登的主要進攻方式就是自己持球上去進行一對一，不需要隊友餵球，也不用傳球給隊友，一味單挑蠻幹到底，然後出現三種結果：投籃、被犯規、失誤掉球。因此哈登本季的投籃出手數、罰球出手數、失誤次數都是全聯盟第1。

火箭總教練丹托尼(Mike D’Antoni)素來有狂操主力球員的毛病，碰上了哈登正是如魚得水。丹托尼現在簡直就把哈登當成張伯倫來用，包括上場時間亦是聯盟最多。正值巔峰(29歲)的哈登還挺得住，但這恐非長久之計。

體育作家Chris Herring擔憂丹托尼毫無節制的用兵方式可能會操掛哈登，他指出哈登的命中率是比賽愈後段愈低，第4節比起前3節減少10%之多，本季4場延長賽輸掉3場(其中兩場哈登超過50分)。到了季後賽之時，火箭這種「燃燒哈登」的打法將會嚴格考驗著他們的續航力。

(中時電子報)