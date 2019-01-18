2019發財守財商品夯 有錢母的米超吸睛

台灣文創品牌--啾米，今年推會唱歌的米禮盒，包裝上還有台灣最老武財廟的南崁五福宮所加持的一塊錢母。（業者提供）

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D’MOM業者推鱷魚皮夾或皮包。（圖/業者提供）
D’MOM業者推鱷魚皮夾或皮包。（圖/業者提供）

即將過年了，伴手禮市場正夯，業者搶商機紛鎖定發財、求財、守財為主題，推出文創商品，包括會有錢母的米、一同發財高粱酒、守財的鱷魚皮夾，為具巧思的開運商品。

由小魚人文設計所打造的台灣文創品牌--啾米，今年推會唱歌的米禮盒，搶占市場商機，特地選用來自台東關山的優質米，外觀包裝很有文藝風格且創意十足，融合米的文化背景與宗教音樂元素，包裝上含一個原動力文化授權音樂財神咒祈請文QR-Code連結，及台灣最老武財廟的南崁五福宮所加持的一塊錢母，包裝上的一塊錢母貼紙可取下貼於合適的財位，有升官發財寓意。

優合國際經銷的「一同發財」高粱酒，酒質出色，包裝更是討喜，三種針對年節推出的特殊包裝，包括「笑臉財神」禮盒，依照財神爺討喜可愛的形象，以全手工彩繪。「笑臉財神」左手拖著一張「發財」麻將，右手展開「一同發財」春聯，寓意「恭迎財神發大財」;「一同發財」禮盒，取麻將「一筒」與「發財」二張牌的諧音，組成「一同發財」，吉祥又討喜。

有命理師說，2019為奔波變動較多的驛馬年，守財比求財更重要。D’MOM業者鑑於不少企業老闆、高階主管們，都會為自己換購鱷魚皮夾或皮包，做為守財工具推鱷魚皮包或長夾等貼身攜帶的物品，業者就說，每到春節，這類商品業績都會大幅成長，高端客人總是期待新的一年能守住好財運！看來，不管是加了文創巧思的伴手禮或是開運商品，過年想要搶商機，跟財運沾上邊準沒錯。

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(中時電子報)

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