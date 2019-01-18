韓流真威！張榮南：高雄住房率選後仍維持8成

2019年01月18日 08:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓流威力無法擋！韓國瑜就職高雄市長，典禮會場後方擺起夜市小攤，吸引眾多市民來嘗鮮，他也成功吸引外地人潮進來高雄住宿觀光。（資料照片 黃國峰攝）

韓流沒有退燒，選後至今高雄住房率仍高！原本外界有聲音質疑，高雄觀光人潮回流，是暖冬專案加持造成的現象，但其實韓國瑜勝選後，這股韓流威力仍然強勁。觀光界大老張榮南表示，選前南台灣旅宿業住房率不到2成，而在去年11、12月的五縣市暖冬方案時，住房率有爬到7成，但元旦方案擴及22縣市時，人潮分散，卻只有高雄仍維持住房率8成的成績。

中評社報導，針對南部觀光業概況，張榮南表示，選前的住房率不到2成，而去年11、12月推出的「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案補助時，住房率成績有拉到近7成，但今年1月暖冬補助擴及22縣市時，人潮就明顯疏散了，唯獨高雄因為韓流效應，吸引了認同韓的人到高雄，才能在選後依舊維持住房率高達8成的成績。

張榮南認為，若高雄的國際觀光客仍維持目前從台北進來，然後遊覽車拉到高雄的模式，這樣的國際觀光客人數並不夠多，最優先需要解決的還是航空、海港的問題。

張榮南指出，韓國瑜要推南進南出政策，首先得解除高雄機場每天晚上12點宵禁，若能克服這個問題，就能增加一兩百班班機。高雄市副市長葉匡時日前赴上海積極促成高雄小港、上海虹橋直飛航班。如果與上海、北京談好了，馬上有人可以直接進來。不過，張榮南也提醒，從高雄港一路進來的航道問題已經阻塞高雄市未來的發展，若能把這部分轉移到屏東做高屏機場，做一個國際性的大機場，就能長期性能解決。

張榮南並提到，高雄港要有郵輪母港對開概念，因為機場可以增加班機，再加上高雄港做郵輪母港對開，這樣人就能進來，就能活絡當地觀光。

(中時電子報)