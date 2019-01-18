NBA》倫敦賽超戲劇化 巫師靠妨礙中籃絕殺

2019年01月18日 08:34 中時電子報 黃及人

🚨 @NOLIMITTB31 FOR THE WIN 🚨#WizKnicks | #DCFamily pic.twitter.com/NrqPhapjQw — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年1月17日

前往英國倫敦O2體育館進行NBA海外例行賽的巫師、尼克兩隊，帶給英國球迷1場充滿戲劇性的刺激球賽，因為巫師竟然靠著湯瑪斯布萊恩的上籃，遭到對方直接拍出被吹妨礙中籃，最後以101比100逆轉絕殺尼克，也送尼克5連敗。

「我從來沒有看過這種比賽結束的方式，特別是在倫敦，」巫師總教練布魯克斯表示，「但這樣的結局很棒，從家裡飛到這麼遠的距離來這裡比賽，誰都不想帶著輸球回家，可是這就是體育經常發生的事，總會是有人贏、有人輸。」

打完前3節，巫師還以77比89大幅落後，但靠畢爾、波特兩人攜手，巫師打到最後3.3秒，追到只差1分，畢爾發生空手切入的湯瑪斯布萊恩有空檔，第一時間把球傳給他上籃，這球卻遭尼克前鋒崔爾拍走，裁判第一時間就吹妨礙中籃。

「這是1次很棒的進攻，原本戰術設定是我一接到球，就要尋找切入機會，」全場拿下26分、9籃板及4助攻的畢爾表示，「但我遭到雙人包夾，沒什麼空隙可以切入，我看到湯瑪斯布萊恩有空檔，更信任他可以幫我們完成這一擊。」

(中時電子報)