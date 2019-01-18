MLB》「能三振貝比魯斯」洋基簽下歐塔維諾

2019年01月18日 08:43 中時電子報 盧品青

Adam Ottavino vs Babe Ruth. pic.twitter.com/qAVIK92nZt — Rob Friedman (@PitchingNinja) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

大聯盟官網報導，洋基決定以3年2700萬美元買下前洛磯隊投手歐塔維諾(Adam Ottavino)，讓牛棚的戰力十足完備。以終結者查普曼(Aroldis Chapman)為首，洋基還有貝騰塞斯(Dellin Betances)、格林(Chad Green)、霍德(Jonathan Holder)、布瑞騰(Zach Britton)。

洋基要買歐塔維諾的傳言已經有一段時間了，洋基牛棚缺人，33歲的歐塔維諾又不貴，簽下他也不令人意外。歐塔維諾比較出名的原因反倒是他之前對「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的評語。

歐塔維諾說：「貝比魯斯如果在今日的大聯盟比賽，我看他只會有0.140打擊率和8支全壘打。」當時洛磯的3A教練認為貝比魯斯大概可以有0.370和60轟，歐塔維諾大笑：「就憑貝比魯斯那種揮棒姿勢，我可以場場都三振他。」

這種說法以前也有人提過，畢竟百年前的運動員身體素質差很多，現代的普侯斯(Albert Pujols)、哈波(Bryce Harper)這種強壯身軀是當年球壇無法想像的。歐塔維諾說：「我沒有不敬的意思，我只是說貝比魯斯吃熱狗配啤酒的那種悠閒打球態度，跟今日棒壇有天壤之別。」

歐塔維諾去年十分勇猛，登板75場、自責分率2.43都是生涯最好的成績，K9值(每9局奪三振數)高達恐怖的13.0，也難怪他敢誇口能三振棒球之神了，網路還有好事者合成他用滑球三振貝比魯斯的影片。

(中時電子報)