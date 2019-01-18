約會完狠甩女友被罵渣男 他心碎曝真相「剩半年命」

2019年01月18日 08:59 中時電子報 張國欽

一名男網友在《Dcard》發文透露，自己去年十月發燒嘔吐，就醫後被檢查出肝癌末期，只剩半年生命，面對突如其來的噩耗，當下不知如何是好，他不敢告訴女友，也不想讓女友與他一起難過，於是決定在一次相約出遊時提分手，女友被甩後崩潰大哭，還痛罵他是渣男，雖然自己的心快碎了，還是希望女友能好好過，這則PO文引發網友熱烈討論。

「我哪裡做的不好？」原PO女友哭著問他，原PO回應「沒有，我不愛了，帶妳出來玩只是為了彌補你」。話說完就搭上車，頭也不回走了，原PO從後照鏡看見女友蹲在地上痛哭，看到這一幕，他的心都快碎了，在車上哭到不能自我。

原PO回到家，開始封鎖女友的所有一切，後來得知被女友罵是渣男，但他不想女友為他流淚，「所以寶貝對不起、我愛你。」

此貼引發網友熱議，不少人認為要告訴女友，兩人應該一起面對難關「我覺得要告訴她…如果是我，我寧願陪你度過那剩餘的半年。即便最後會不捨，但至少我們曾經擁有過」、「告訴她吧，你選擇不告訴她，還提分手，也是讓她難過，那為何不把選擇權給她，這樣對你或她，都不會有遺憾了」。

但有網友認為，很多人是站在另一半的立場想「給不起未來，更沒辦法共渡餘生的遺憾，只會讓他一直在她心中，我支持你的作法。」

(中時電子報)