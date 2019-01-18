高雄改變從這開始！黃暐瀚：因為韓國瑜找了他

李四川(左二)帶領高雄市工務團隊施工畫面。(圖/取自高雄市政府網站)

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中時電子報
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高雄市長韓國瑜上任後，展開一連串興利除弊政策。而他延攬副市長李四川原因，資深媒體人黃暐瀚指出，就是看中李四川的修路能力，李四川是工務處出身，修了一輩子的路，台北路平專案，也是李四川一手促成，韓國瑜希望能藉由李四川之力，讓高雄也能享有和台北和新北一樣水準的路。

去年連日豪雨炸出高雄5000個坑洞，民眾連條安全回家的路也盼不到，道路滿目瘡痍；韓國瑜上任後，李四川親自督軍，帶著工務團隊，在夜間視察監督整修道路，過程中不忘獎勵工人們，送飲料探班，誓言要將高雄馬路鋪得平平整整，給用路人一個安全環境。

黃暐瀚於政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜接任市長要興利除弊，而這個交接點就是從修路開始。在台灣，過去跑台北市新聞時，就知道有一個人非常會鋪路，那個人就是李四川。

黃暐瀚表示，李四川過去在30幾年前，就在台北市新工處工作，台北市有一個非常有名的路平專案，就是李四川一手促成。李四川鋪了一輩子的柏油，但後來李四川變成非常高階的文官，可是他一接任高雄市副市長後，高雄街道在鋪柏油時，他會親自到現場督導。

黃暐瀚指出，李四川非常懂得鋪路，他會要求兩個重點，第一，提供瀝青廠商和現場施工的廠商要分開，不能是同一間公司。接下來，鋪好路後，他會要求高雄市新工處人員到現場採樣，把回去檢驗，如果檢驗結果不符合標準，就是違反合約，全部刨起來，成本由廠商負責。

黃暐瀚更表示，有高雄市的網友，特別傳了照片跟影片給他看，在鳳山區的青年二路，以前修路都是補丁，但現在用李四川的方法，已經非常平整了。所以現在高雄市現在的標準，已經達到跟台北和新北一樣的水準。而高雄市民對韓國瑜的看法，也將從鋪柏油路這件事開始看起。

(中時電子報)

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