工讀生變老闆 台東日本九州拉麵豬排蓋飯受歡迎

2019年01月18日 09:28 中時 楊漢聲

是台東人記憶中的好味道。()

位在台東市中華路上的日本九州拉麵是台東人記憶中的日式料理味道，迄今開業已有21個年頭，現任老闆娘在6年前接手營業，她高中就在這間店打工，「實習」超過15年青春歲月都奉獻在這間店裡，豬排蓋飯是店內最受歡迎的品項之一，調味料全是日本進口，日本原汁原味讓不少饕客定時報到。

日本九州拉麵在台東開業超過20個年頭，不少客人地1次吃日式料理就是在這邊消費，甚至有人結婚生子後，帶著小朋友來報到，是不少台東人記憶中的老味道。

老闆娘表示，她高中就開始在這間店半工半讀，待了超過15個年頭，對於店內作業相當熟稔，6年前老老闆因年紀大想退休，於是她就接手經營，老公軍職退伍後也在店內幫忙。

保持日本原汁原味！老闆娘說，豬排蓋飯是店內最受歡迎的品項之一，所有調味料都是日本進口，豬排使用的是里肌肉，跟其他店家不同，他們的豬排並不敲打，而是新鮮包裹上由吐司打碎的粉來進行油炸，吃起來非常酥脆，受到不少顧客喜愛。

日本九州拉麵位於台東市中華路一段382號，營業時間為上午11時到下午2時，晚上則為5時30分到晚間10時，休息日為星期三，豬排丼飯售價為100元，外送專線089341526。

(中時 )