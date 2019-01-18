黃創夏拋警訊：國民黨「夕陽們」已醜態畢露…

2019年01月18日 09:09 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近日一份民調讓藍營都嗨了，角逐2020總統大位的朱立倫21.5%支持度贏過15.3%的民進黨籍總統蔡英文，代言人紛紛大酸特酸，但資深媒體人黃創夏認為，這不是一個好現象，他認為該民調所透露的訊息，「對國民黨才是喪鐘」！他認為，中美兩大國博弈，都可能讓蔡英文和民進黨撿便宜，他不禁想問，國民黨那些忙著內鬥的「夕陽們」，可有對策？

政大選研中心日前發布「2019國家安全調查」，就2020總統大選民意調查，若由台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫及總統蔡英文三人角逐，結果顯示，柯文哲獲38.7%最高支持度，勝過朱立倫的21.5%，蔡英文敬陪末座獲15.3%支持度。

黃創夏今在《Nownews》投書表示，國民黨需要思考的難題其實很多：首先，連朱立倫都只能贏蔡英文「6.2%」，那麼落後朱立倫甚多的吳敦義、王金平或是馬英九，恐怕和蔡英文事實上是「並駕齊驅」，甚至「瞠乎其後」？

他認為，蔡英文雖然情勢低迷，但慘敗後的民進黨，至少尚知「覆巢之下無完卵」，在「利益共同體」考量之下，正重新整隊、團結槍口對外，也開始做「表面功夫」接地氣，謙卑面對責難與回應民意。

黃創夏強調，反觀國民黨卻仍在做春秋大夢，才獲得一丁點的小勝利，魂都飛了，「內鬥馬上躍躍欲試，又是搞宮廷的那一套噁心，遊戲規則沒有人願意開誠佈公好好談清楚」。

黃創夏拋警訊表示，國民黨這些「夕陽們」沒有搞清楚的是，2018年的選舉終究是地方型選舉，「內政」問題是主軸；然而2020總統大選，事關國家定位、亞太情勢、主權問題，甚至中美兩大國博弈，台灣夾在中間的定位和未來該如何走？他奉勸國民黨的「夕陽們」，不要只會嘲諷蔡英文「不漂亮」，事實上，真正「衣不蔽體、醜態畢露」的，正是國民黨。

(中時電子報)