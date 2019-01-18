黃創夏拋警訊：國民黨「夕陽們」已醜態畢露…

2020國民黨馬英九(左上)、吳敦義(右上)、朱立倫(左下)、王金平(下中)、張善政(右下)，都有意願參選總統。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

近日一份民調讓藍營都嗨了，角逐2020總統大位的朱立倫21.5%支持度贏過15.3%的民進黨籍總統蔡英文，代言人紛紛大酸特酸，但資深媒體人黃創夏認為，這不是一個好現象，他認為該民調所透露的訊息，「對國民黨才是喪鐘」！他認為，中美兩大國博弈，都可能讓蔡英文和民進黨撿便宜，他不禁想問，國民黨那些忙著內鬥的「夕陽們」，可有對策？

政大選研中心日前發布「2019國家安全調查」，就2020總統大選民意調查，若由台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫及總統蔡英文三人角逐，結果顯示，柯文哲獲38.7%最高支持度，勝過朱立倫的21.5%，蔡英文敬陪末座獲15.3%支持度。

黃創夏今在《Nownews》投書表示，國民黨需要思考的難題其實很多：首先，連朱立倫都只能贏蔡英文「6.2%」，那麼落後朱立倫甚多的吳敦義、王金平或是馬英九，恐怕和蔡英文事實上是「並駕齊驅」，甚至「瞠乎其後」？

他認為，蔡英文雖然情勢低迷，但慘敗後的民進黨，至少尚知「覆巢之下無完卵」，在「利益共同體」考量之下，正重新整隊、團結槍口對外，也開始做「表面功夫」接地氣，謙卑面對責難與回應民意。

黃創夏強調，反觀國民黨卻仍在做春秋大夢，才獲得一丁點的小勝利，魂都飛了，「內鬥馬上躍躍欲試，又是搞宮廷的那一套噁心，遊戲規則沒有人願意開誠佈公好好談清楚」。

黃創夏拋警訊表示，國民黨這些「夕陽們」沒有搞清楚的是，2018年的選舉終究是地方型選舉，「內政」問題是主軸；然而2020總統大選，事關國家定位、亞太情勢、主權問題，甚至中美兩大國博弈，台灣夾在中間的定位和未來該如何走？他奉勸國民黨的「夕陽們」，不要只會嘲諷蔡英文「不漂亮」，事實上，真正「衣不蔽體、醜態畢露」的，正是國民黨。

(中時電子報)

文章來源：張顯耀：2020國民黨大陸政策做到這兩點就贏了！

高雄改變從這開始！黃暐瀚：因為… 國民黨2020誰出線 陳敏鳳：他有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。