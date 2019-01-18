NBA》詹皇續當全明星票王 東契奇西區第2

獨行俠菜鳥後衛東契奇(左)繼續展現自己的高人氣。(美聯社)

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中時電子報

聯盟官方18日公布今年夏洛特全明星賽第3階段球迷票選結果，湖人「小皇帝」詹姆斯仍然繼續囊括「票王」寶座，獨行俠新星東契奇也保持高人氣，繼續排在西區第2，票數甚至超越柯瑞、保羅喬治、杜蘭特等西區球星，明星架式盡露！

目前全明星賽西區票選狀況，前場領先者包含詹姆斯(3770807票)、東契奇(3301825)、保羅喬治(2583342票)；後場領先者包含柯瑞(2979080票)、羅斯(2712938票)、哈登(2315093票)，最近手感火燙的哈登，人氣似乎並沒那麼高。

至於全明星賽東區票選情況，前場領先者包含阿提托康波(3626909票)、里歐納德(2882227票)、恩比德(2292511票)；後場領先者包含厄文(3187015票)、韋德(1738043票)、肯巴沃克(1156040票)，即將退役的韋德，看來很有機會入選。

今年全明星賽球迷票選第3階段結果出爐。(取自2019 NBA ALL-STAR官推)

先前被周杰倫公開催票的老鷹華裔後衛林書豪，則在這個階段結束後，拿下341024票，暫居東區後場第8，雖然擠進全明星賽機會渺茫，卻跟韋德同屬東區後場「唯二」並非擔任先發的球員，起碼豪哥已經比下一大堆東區後衛了。

2月15到17日在夏洛特舉行的全明星周末，這次票選規則將由球迷票選決定東、西區隊長，兩隊隊長再公開挑選剩餘全明星球員，東、西區先發球員則由球迷(50％)、媒體(25％)與球員(25％)選出，替補是由各隊總教練選出。

(中時電子報)

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