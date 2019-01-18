創意變生意！ 中科智慧機器人自造基地幫創客圓夢

2019年01月18日 09:26 中時 盧金足

中科智慧機器人自造基地已吸引來自產、學、研的創客與新創團隊進駐使用設備，參訪人數已逾2萬人次。（盧金足攝）

暨南大學研究團隊為開發外骨骼機械人輔具，利用具備多元自造設備的「中科智慧機器人自造基地」，該團隊於基地進行設計模擬圖樣後，再應用3D列印設備進行輔具元件試作與測試，創客及工程師運用基地3D列印設備設計打樣電路板保護外殼及造型肥皂盒等，利用NC設備進行金屬鋁材加工製作，讓IDEA成形，創意變成潛力無窮的商機。

中科局長陳銘煌表示，為充分展現中科智慧機器人自造基地對於創意實踐的實際貢獻，該基地將持續辦理與自造設備相關的軟硬體操作課程，歡迎對於動手做有興趣的創客們共同參與，讓創新與創意能夠在自造基地實踐。

暨南大學研究團隊開發外骨骼機械人輔具，充分利用具備多元自造設備的「中科智慧機器人自造基地」，該團隊1月11日於基地進行設計模擬圖樣後，再應用3D列印設備進行輔具元件試作與測試，中科智慧機器人自造基地展現對於創意實踐的實際貢獻。

中科智慧機器人自造基地自去年營運至今，致力於推動自造風氣，透過舉辦課程、活動與定期社群聚會，就是希望能夠讓民眾先從體驗開始，對於「動手做」產生興趣，進而踏入創客的領域，讓每一位有創意的民眾，都能夠在自造基地實踐。

此外，讓這些創意成為推動創新的種子，逐步醞釀成為推動產業創新的動能，中科智慧機器人自造基地已吸引來自產、學、研的創客與新創團隊進駐使用設備，參訪人數已逾2萬人次。

(中時 )