影》一句「警察打人」逼他抗命 分局長建議「記小功懲處」

2019年01月18日 09:21 中時電子報 張達智

憤怒的網友呼朋引伴，聚在台南地院車道門口，警方柔性勸導。（程炳璋攝）

20190117中天新聞 台南虐嬰人神共憤！ 逾200人包圍南檢

台南市1歲半女童遭虐致死，引爆民眾憤怒，超過500人包圍南檢、警分局、殯儀館等地，欲教訓施虐的生母等4人，警方出動200多名警力壓制。過程中有民眾開直播喊「警察打人」，台南市警四分局交通組長郭榮木不顧高層「不要與民眾衝突」的命令，對著鏡頭嗆「難道警察該視而不見嗎」？事後警4分局長蔡進閱私下向市警局建議，郭適時展現警力，應該「記小功懲處」。

連續爆發的虐童事件點燃民眾怒火，500人從16日凌晨起跟著檢警偵辦女童案進度，10波「接力」包圍台南市警五分局、台南地檢署、殯儀館，還透過手機直播串聯，愈晚人愈多，17日凌晨已逾500人，還有網友在臉書宣告免費提供飲料當「支援」，要現場民眾展現「鄉民的正義」。

鄉民們堵住法院汽車車道，不放過任何一部駛出看守所的座車，警方出動200多名警力戒備，據自由時報報導，台南市保大先將飆車族壓制，這時飆車族大喊警察打人，在旁開直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，氣氛一度緊張。

交通組長郭榮木聽到「警察打人」這句話再也忍不住，不顧高層「不要與民眾衝突」的命令，對著鏡頭向觀看直播的民眾呼籲，難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？讓直播民眾自己關掉直播。

下午南市警局務會報，郭榮木被點名報告，蔡進閱力挺下屬，表示雖然郭抗命不對，但適時展現警力，並私下建議警局，如果真的要懲處，希望能「記小功處分」。

(中時電子報)