台灣女子高球賽系列之三：台韓高球交流 台灣女子賽成先鋒舞台

2019年01月18日 09:22 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

近年來日系退燒，韓流轉旺，台灣女子高球公開賽從當年的中日女子高球友好邀請賽、中華民國女子高球公開賽等舊名成功轉型，正說明韓國女子高爾夫的崛起已成時尚，韓國模式也成為台灣高爾夫變法圖強的有力借鏡。

1990年韓國女子高球選手第1次參加中華民國女子高球公開賽，開啟了台韓女子高球交流的新頁。當時韓國女子職業高球仍在萌牙階段，僅以4名北京亞運業餘國手前來取經，並與我亞運國手舉行一場業餘對抗。最後我國選手黃玉珍、王美雲、曾秀鳳包辦前3名，並以壓倒性的優勢獲得對抗賽冠軍。不過韓國隊取經成效驚人，在業餘組名列第6的元載淑，7個月後便在北京亞運高爾夫摘下女子組個人金牌。

1991年韓國第1次派出女子職業選手參賽，但成績平平，仍無法與領先亞洲的我國與日本選手並駕齊驅。直到1998年韓國一代女子高球傳奇朴世莉以新人之姿在美國LPGA巡迴賽，連拿LPGA錦標賽和美國女子公開賽兩大賽冠軍，並勇奪最佳新人獎，如春雷乍響般轟動全美、震驚亞洲！也帶動韓國女子高球的快速起飛，至今歷久不衰，堪稱韓國女子高球「衝出亞洲、超英趕美」的黃金時代。

眼見韓流來勢洶洶，中日韓三國為互相印證戰力，還在2001年另發起「中日韓三國睦鄰盃」高球賽，韓國一舉拿下女子團體冠軍，並在隔年順利衛冕。我國選手洪沁慧、盧曉晴、石惠如連兩年參賽，均未能在團體賽封后，亞洲女子高球三強鼎立的局面於焉形成。

2004年韓國選手朴元美榮登亞軍，成為第1位在中華民國公開賽（當時已恢復草創初期的中日女子高球友好邀請賽）闖進前3名的韓國選手，2005和2006年韓國選手乘勝追擊，分別由朴喜映和申智愛捧走后冠。

值得一提的是2006年，前13席韓國選手包辦7人，當時還是業餘選手的前「世界球后」曾雅妮前三回合+8，奪冠無望，壓力全然釋放，反而在最終輪揮出67桿，總成績僅次於申智愛1桿，名列所有職業、業餘選手第2。然而韓流壓境勢已不可擋，此後韓國選手大舉入侵，便成台灣女子高球賽事的冠軍常客。

(中時電子報)