美齒貼片讓黑牙妹變身微笑系正妹

2019年01月18日 10:53 中時 馮惠宜

牙醫師劉得廷也提醒，黑牙患者雖透過貼片恢復外觀，但保持良好牙齒清潔，與定期口腔健檢、洗牙的好習慣，才是牙齒保養的根本之道。（馮惠宜攝）

台中市一名20歲的遊藝場夜班服務員陳小姐，雖面貌出眾，但咧嘴一笑，只見黑一塊、黃一塊，有如斑駁牆面，令她相當自卑，在他人面前時常「難以啟齒」，甚至影響工作表現與異性緣，因此決定向牙醫師求救。經牙醫師評估後透過一日美齒貼片療程，讓她快速變身

微笑系正妹。

牙醫師劉得廷指出，陳小姐因潔牙習慣不佳，導致前牙區多處蛀牙，曾以樹脂修補過的蛀洞，久了也發黃，嚴重影響美觀。若以傳統樹脂方式修補蛀牙，雖能暫時恢復外觀，但樹脂本身會氧化發黃，體積易受溫度變化膨脹、收縮，較易脫落。

而由於患者前牙上、下排牙齒皆有大範圍的蛀牙，因而建議採美齒貼片療程，進行貼片療程前，長先移除老舊、泛黃樹脂，並磨掉蛀壞的齒質，填上精心調色的補綴物，避免牙齒持續蛀蝕，再修飾牙齒表面、設計貼片。

劉得廷說，輕瓷美白貼片採先進技術製作，陶瓷片極為薄透，無須大範圍修磨自然牙，只需修掉約0.2-0.5mm的牙齒就可進行。且透過牙醫診所在院內設置數位牙技所，讓患者可以一日完成美齒貼片療程。

陳小姐表示療程完畢後，她在社交場合更具自信，工作上也更勇於開口，使職場表現顯著提升；甚至貼片完成後沒多久，她就遇到滿意的另一半。她說上下排共8顆牙齒的貼片，雖所費不少，卻非常值得。

劉得廷也提醒，黑牙患者雖透過貼片恢復外觀，但保持良好牙齒清潔，與定期口腔健檢、洗牙的好習慣，才是牙齒保養的根本之道；而患者在貼片療程完成後，也切莫掉以輕心，務必按照醫師指示回診，調整咬合狀況，才能確保貼片經久耐用、口腔常保健康

(中時 )