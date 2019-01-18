美齒貼片讓黑牙妹變身微笑系正妹

黑牙妹陳小姐在朗日牙醫院長劉得廷建議下透過美齒貼片變身微笑系正妹。（馮惠宜攝）

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牙醫師劉得廷也提醒，黑牙患者雖透過貼片恢復外觀，但保持良好牙齒清潔，與定期口腔健檢、洗牙的好習慣，才是牙齒保養的根本之道。（馮惠宜攝）

台中市一名20歲的遊藝場夜班服務員陳小姐，雖面貌出眾，但咧嘴一笑，只見黑一塊、黃一塊，有如斑駁牆面，令她相當自卑，在他人面前時常「難以啟齒」，甚至影響工作表現與異性緣，因此決定向牙醫師求救。經牙醫師評估後透過一日美齒貼片療程，讓她快速變身

微笑系正妹。

牙醫師劉得廷指出，陳小姐因潔牙習慣不佳，導致前牙區多處蛀牙，曾以樹脂修補過的蛀洞，久了也發黃，嚴重影響美觀。若以傳統樹脂方式修補蛀牙，雖能暫時恢復外觀，但樹脂本身會氧化發黃，體積易受溫度變化膨脹、收縮，較易脫落。

而由於患者前牙上、下排牙齒皆有大範圍的蛀牙，因而建議採美齒貼片療程，進行貼片療程前，長先移除老舊、泛黃樹脂，並磨掉蛀壞的齒質，填上精心調色的補綴物，避免牙齒持續蛀蝕，再修飾牙齒表面、設計貼片。

劉得廷說，輕瓷美白貼片採先進技術製作，陶瓷片極為薄透，無須大範圍修磨自然牙，只需修掉約0.2-0.5mm的牙齒就可進行。且透過牙醫診所在院內設置數位牙技所，讓患者可以一日完成美齒貼片療程。

陳小姐表示療程完畢後，她在社交場合更具自信，工作上也更勇於開口，使職場表現顯著提升；甚至貼片完成後沒多久，她就遇到滿意的另一半。她說上下排共8顆牙齒的貼片，雖所費不少，卻非常值得。

劉得廷也提醒，黑牙患者雖透過貼片恢復外觀，但保持良好牙齒清潔，與定期口腔健檢、洗牙的好習慣，才是牙齒保養的根本之道；而患者在貼片療程完成後，也切莫掉以輕心，務必按照醫師指示回診，調整咬合狀況，才能確保貼片經久耐用、口腔常保健康

(中時 )

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