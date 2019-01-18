張麗善親手做羹湯 與安置兒圍爐

2019年01月18日 11:27 中時 許素惠

雲林縣長張麗善(後左三)、雲林縣議員黃凱(後左二)、雲林家扶扶幼主委陳燦勳(二排右一)、縣社會處處長林文志(後左一)、縣新聞處長周柏吟（後排右一）和張麗善監護的孩子一起圍爐並贈予福袋，提前祝福孩子們平安過好年。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善17日晚間展現好手藝，包水餃給雲林家扶中心希望學園孩子吃，並和孩子提早吃團圓飯，期許每個孩子像元寶水餃一樣，未來都可以「行行出狀元」，並送上茂谷柑祝福平安過好年。

雲林家扶中心很用心準備食材，主委陳燦勳指出，除了以竹炭、南瓜、波菜、紅麴等做成5顏色的五行水餃皮外，並加了雲林特產的黑金剛花生，讓吃到的人驚喜，代表「好事會發生(花生)、好運來臨」。

張麗善、雲林縣議員黃凱、顧問許恆慈、社會處長林文志等穿起圍裙，動手包出粒粒飽滿的水餃，在大家通力合作下，不消半小時，五顏六色的五行水餃便上桌。

受張麗善監護的「小傑」、「小綜」、「小健」表演最新學習的「三人四鼓」太鼓，增添團圓喜氣。

張麗善說，每個孩子都需要有家的溫暖與照顧，但是當原本的家庭暫時無法照顧孩子時，就非常需要這些寄養家庭暫代原生家庭的角色，將孩子照顧長大，非常感謝寄養爸媽及社工老師盡心盡力照顧「我的孩子」。

陳燦勳指出，該中心目前32戶寄養家庭照顧50位寄養童，其中9位監護人是縣長，謝謝黃凱贊助圍爐餐費，也謝謝大家提前和孩子吃團圓飯，讓所有親子都非常開心。

(中時 )