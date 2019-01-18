警犬Nin-Ja出動防搶 成太平警演習吸睛亮點

太平警分局17日下午在台灣銀行太平分行辦理「金融機構防搶演練」，演練過程精彩逼真。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳。（馮惠宜翻攝）
警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳，忍者精壯的體魄及殺氣，震攝扮演歹徒的同仁及現場民眾，意外成為現場矚目焦點。（馮惠宜翻攝）

有鑑於金融機構春節前夕資金流動頻繁，台中太平警方除加強重要節日安全維護勤務外，17日下午偕同銀行業者辦理防搶演練，警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳，忍者精壯的體魄及殺氣，震攝扮演歹徒的同仁及現場民眾，意外成為現場矚目焦點。演練過程透過通報、圍捕及逮捕，行動圓滿成功，也讓執勤員警熟稔狀況處置及應變作為，更強化業者自我防衛能力。

太平警分局為維護轄內金融機構安全，防制轄內重大案件發生，提升跨機關聯繫及線上巡邏警網聯合攔截圍捕之應變作為，於17日下午3時30分許在臺灣銀行太平分行辦理「金融機構防搶演練」，此次演練狀況由員警假扮2名歹徒蒙面持刀進入銀行劫持鉅款後欲逃逸，銀行行員觸動警報器，歹徒匆忙之下導致提袋掉落延誤脫逃時間，警方即時趕達制伏並透過警犬遏止，演練過程精彩逼真，加上警犬Nin-Ja(忍者)的出現，讓民眾感到驚奇且驚呼連連，意外成為另一吸睛的亮點。

太平警方表示，此次演練除可強化各金融機構橫向整合的功能，並加強員警立即反應、應變的勤務作為，也呼籲民眾過年期間如有提領大額現金，警方亦有提供護鈔服務，可隨即撥打110專線或逕洽轄區派出所申請。

(中時 )

美齒貼片讓黑牙妹變身微笑系正妹 週六來動物園當「豬隊友」！超萌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。