警犬Nin-Ja出動防搶 成太平警演習吸睛亮點

2019年01月18日 11:10 中時 馮惠宜

警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳。（馮惠宜翻攝）

警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳，忍者精壯的體魄及殺氣，震攝扮演歹徒的同仁及現場民眾，意外成為現場矚目焦點。（馮惠宜翻攝）

有鑑於金融機構春節前夕資金流動頻繁，台中太平警方除加強重要節日安全維護勤務外，17日下午偕同銀行業者辦理防搶演練，警分局也商請警犬隊的警犬Nin-Ja(忍者)軋一腳，忍者精壯的體魄及殺氣，震攝扮演歹徒的同仁及現場民眾，意外成為現場矚目焦點。演練過程透過通報、圍捕及逮捕，行動圓滿成功，也讓執勤員警熟稔狀況處置及應變作為，更強化業者自我防衛能力。

太平警分局為維護轄內金融機構安全，防制轄內重大案件發生，提升跨機關聯繫及線上巡邏警網聯合攔截圍捕之應變作為，於17日下午3時30分許在臺灣銀行太平分行辦理「金融機構防搶演練」，此次演練狀況由員警假扮2名歹徒蒙面持刀進入銀行劫持鉅款後欲逃逸，銀行行員觸動警報器，歹徒匆忙之下導致提袋掉落延誤脫逃時間，警方即時趕達制伏並透過警犬遏止，演練過程精彩逼真，加上警犬Nin-Ja(忍者)的出現，讓民眾感到驚奇且驚呼連連，意外成為另一吸睛的亮點。

太平警方表示，此次演練除可強化各金融機構橫向整合的功能，並加強員警立即反應、應變的勤務作為，也呼籲民眾過年期間如有提領大額現金，警方亦有提供護鈔服務，可隨即撥打110專線或逕洽轄區派出所申請。

(中時 )