週六來動物園當「豬隊友」！超萌「蘭嶼豬」陪你迎豬年

2019年01月18日 09:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近來因「非洲豬瘟」，許多人聞「豬」色變，還有許多人戒慎恐懼的「豬隊友」敏感話題。今年適逢農曆生肖豬年，台北市立動物園明(19日)天將於教育中心推出「豬事大吉」豬年生肖特展，搭配生肖體驗營及專題講座，邀您一起認識近日飽受非洲豬瘟威脅的主角--豬；兒童動物區還有新同伴，從農委會培育，動物園透過合作計畫借殖來的6隻「蘭嶼豬」寶寶唷！

2個月大的蘭嶼豬寶寶頭好壯壯，喜歡團體行動。（台北市立動物園提供）

一年一度農曆年節將至，動物園明天上午10點30分將舉辦「豬事大吉」豬年生肖特展開幕活動，邀請布農族朋友呼喊祈福，傳遞原住民祖先代代相傳的狩獵知識與生活智慧。

豬一直是我們生活不可缺少的珍貴夥伴，開幕活動透過繪本說故事、豬豬絹印DIY、讓我們窩在一起、「豬寶歷險記」APP數位遊戲、「三隻小豬」百變家豬介紹等6個闖關遊戲，帶領我們從不同面向認識陪伴人類近萬年的好朋友，闖關活動持續到下午2點30分。

19日將於教育中心推出「豬事大吉」豬年生肖特展。（台北市立動物園提供）

目前動物園裡有兩種豬科動物，分別是台灣動物區的台灣野豬，及兒童動物區的新朋友-蘭嶼豬。來自行政院農業委員會畜產試驗所的蘭嶼豬，是馴化家豬的重要品系之一，台灣是目前唯一發現蘭嶼豬的地區，至今世界各地都沒有找到與蘭嶼豬DNA相似的野豬或家豬。6隻可愛的蘭嶼豬，住在兒童動物區玻璃城堡的新家，但在非洲豬瘟的威脅下，動物園呼籲大家參觀時請勿餵食及觸摸。

豬與人類的食、衣、住、行幾乎都有關，經過時空轉移，豬除了是人類經濟的重要來源、寵物，更廣泛應用在醫療實驗及科學的研究上。動物園推出「豬事大吉」豬年生肖特展搭配動物專業、原住民文學及圖象藝術等不同領域的學者專家專題講座及生肖營，帶領大家更深入瞭解豬的知識。

(中時電子報)