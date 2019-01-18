《我家寶貝比花嬌》台中花博萌娃照片徵件開跑

《我家寶貝比花嬌》台中花博萌娃照片徵件開跑，徵件自即日起至1月22日中午12時截止。（台中市政府提供）

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台中市民、新住民及全球12歲以下兒童，今年起可免費參觀台中花博！台中花博臉書粉絲專頁特別舉辦《我家寶貝比花嬌》照片票選大賽，秀出家中12歲以下小朋友在花博園區的萌照，讚數第一名即可得全套石虎家族與歐米馬玩偶組，徵件自即日起至1月22日中午12時截止。

台中花博發言人黃意涵表示，《我家寶貝比花嬌》照片按讚大賽已經開始徵件，民眾只要到台中花博臉書粉絲專頁按讚，並將家中12歲以下小朋友在花博園區的美照寄至活動電子信箱即可參賽，收件至1月22日中午12時截止。

參賽照片將上傳至粉專相簿「我家寶貝比花嬌」，1月24日中午12時至31日中午12時開放按讚，讚數第一名可得全套石虎家族與歐米馬玩偶組，第二名可得樂虎與來虎玩偶組，第三名則是超人氣的歐米虎玩偶；另外也將從參賽照片中隨機抽出三名參加獎，送出可愛石虎髮箍，歡迎大家秀出與家中小寶貝的美好回憶。

黃意涵指出，參賽請將照片寄至活動電子信箱[email protected]，標題請寫上活動名稱「我家寶貝比花嬌照片票選大賽」及家中寶貝姓名，信件內容附註家中寶貝出生日期，每個帳號限寄一張照片；主辦單位收件後將回信確認，如有重複參賽則將取消資格，活動w詳情可至「2018台中世界花卉博覽會」粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／2018taichungexpo／）查詢。

(中時 )

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