3歲就懂感恩！警助她返家 她要爸爸向警說「謝謝」

2019年01月18日 10:10 中時 馮惠宜

日前太平區5歲的袁姓男童帶著3歲妹妹到住家附近公園玩耍，近中午時哥哥就自行回家吃中餐，還沒有注意妹妹有無跟上就自行返家，新平派出所警員柯逸華、單明昊巡邏發現落單妹妹，因妹妹尚在啞啞學語階段，無法表達自家住處，熱心的員警帶著女童挨家挨戶詢問，終於輾轉問出女童住處，順利助其返家，令人溫馨的是，女童返家後一直跟爸爸說要跟警察叔叔、阿姨說謝謝，還要父親載到派出所才願乖乖返家，貼心的小舉動也讓員警們備感溫馨。

太平警分局新平派出所警員柯逸華、單明昊15日上午11點多執行加強重要節日巡邏勤務，巡經新平路附近一熱心民眾向警方示意並帶著3歲的女童，稱女童迷路了。

員警耐心的關懷女童，惟女童年幼無法表達家住何處，也無相關足以辨識身分之資料，這時女警柯逸華心想，依女童的年紀住家應在這公園附近，於是就耐心帶著小女童挨家挨戶詢問，終於順利找到袁姓女童的住處，順利助其返家。

貼心的是，女童返家後說沒有跟警察叔叔、阿姨說「謝謝」，貼心的爸爸拗不過女兒的請求，亦親自帶著女童到派出所跟警察叔叔說謝謝並合照後，才開心的回家，也讓員警們感到窩心。

太平警方表示，家中如有年幼的孩童，還是要多注意其動態，別讓小疏忽釀成遺憾，另外年節將至，帶小朋友到人潮眾多處所時，也要多注意。

(中時 )