阿里巴巴高級台幹又被舉報台獨 在臉書罵韓國瑜X你娘

2019年01月18日 10:09 中時電子報 邱珮畇

微博帳號「孤煙暮蟬」昨日舉報阿里巴巴台灣高幹林男，並截圖多張林男臉書發言。林男在臉書轉發韓國瑜新聞罵三字經。(微博)

微博帳號「孤煙暮蟬」昨日舉報阿里巴巴台灣高幹林男，並截圖多張林男臉書發言。(微博)

微博帳號「孤煙暮蟬」昨日舉報阿里巴巴台灣高幹林男，並截圖多張林男臉書發言。林男在臉書嘲笑大陸人。(微博)

阿里巴巴之前被舉報公司高幹胡X蘋是台獨，近日微博上，帳號「孤烟暮蝉」又舉報阿里巴巴另一位高幹林男是鐵桿台獨，林男在臉書上轉發胡X蘋，時代立量立委黃國昌的發文被截圖，他並轉發高雄市長韓國瑜支持九二共識的新聞，罵「X你娘」。遭舉報後，「孤烟暮蝉」說林男已將臉書帳號刪除。

大陸知名公司阿里巴巴又鬧出高幹是台獨的新聞，繼前高幹胡X蘋被舉報是台獨後，她雖然離開了阿里巴巴卻仍然留在大陸工作，並投書台灣媒體她在大陸的生活，批評在大陸親中的台商。

微博帳號「孤煙暮蟬」舉報阿里巴巴台灣高幹林男，並截圖多張林男臉書發言說，「阿里的員工，一個鐵杆台獨分子，跟胡X蘋一夥的。大家注意一下。 」

從截圖中可看到，林男說自己負責了「天貓精靈車專案」，他並轉發胡X蘋與黃國昌的臉書發文，說「無法同意更多」，並轉發高雄市長韓國瑜支持九二共識的新聞，罵「X你娘」。

林男在微博遭到舉報後，「孤煙暮蟬」又發文說「目前，這個林XX已經把臉書刪除了，但是走過必有痕跡。阿里巴巴四個重點專案他參與了1.5個，目前是阿裡巴巴底下最新研發天貓精靈汽車系統負責人，我想問一下@阿里巴巴 你們用人的時候不知道他的政治立場是支持台獨的麼？」

(中時電子報)