歌林2019新品發表會　推出多款滿足跨世代需求新家電

2019年01月18日 10:11 中時電子報 綜合報導

憶聲電子集團歌林品牌於本月11日於財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓，舉辦「2019歌林新品發表會暨經銷商感恩大會」，今年主題：Love,then Create 以愛創造，強調歌林品牌重視不同消費者實際需求，規劃符合跨世代生活需要的多種大小家電。歌林並再度領先業界以跨螢概念，搭配多種直播，現場影音表演，展現求新求變、與消費者接觸的企圖心，並為台灣家電業的發展立下新里程碑。中時電子報小編也趕往現場共襄盛舉，為讀者們直擊熱鬧的精彩現場畫面，小編也直擊到許多2019即將上市的新產品，美型又智能實在讓人很心動！

憶聲電子總經理張鏡湖在新品發表會上表示，台灣消費環境變化迅速，商品的發展與推廣要盡可能創新並回應消費者需求。

歌林持續領先 滿足跨世代不同需求

憶聲電子董事長趙登榜表示，雖然2018經歷了選舉與景氣的挑戰，但是憶聲經營歌林品牌仍然不斷往前。歌林相較於其他同業，表現可圈可點。他期待大家能繼續愛護歌林，更期待許多新生代消費者接觸歌林，讓歌林與大家的生活更緊密相連。

憶聲電子總經理張鏡湖強調，台灣消費環境變化非常迅速，因此商品的發展與推廣，應該盡可能的創新並回應消費者需求。隨著網路發展，消費者生活與溝通方式更年輕化、跨螢的方式接觸品牌、分享訊息、討論商品；歌林在操作上，也在尋找不同世代的需求與交集點，創造每一個能讓商品發展與接觸的機會點，鼓勵消費者分享使用經驗與反饋，為未來帶來更多改變的可能。

歌林今年一口氣推出多款冷氣機種搶攻市場，包括了全新多聯式變頻分離冷氣M系列、全新分離式冷氣變頻冷暖03系列等。

多項創新商品上市 行銷管道更多元豐富

本次2019歌林新品發表會即進行多項改變：例如除了現場直播、歌林粉絲團直播、並加入媒體網路直播、中英文廣播與網路雙語直播、多項新影音表演，打造出活潑創新、不同一般家電業只介紹商品功能的新面貌。商品方面，歌林則發布全新多聯式變頻分離冷氣M系列、全新分離式冷氣變頻冷暖03系列、冷暖兼具的移動式空調旗艦機種05系列、數位顯示PM2.5空氣清淨機、微電腦AI控制8人份電子鍋、全新高效能雙環設計黑晶爐、二合一多用途無線吸塵器….。現場並同時展出多款冰箱、電視機、洗衣機。多項新品大方新穎，皆以滿足跨世代需要為主張。

品牌行銷方面，歌林2018再次交出亮眼成績，歌林Facebook社群經營突破13萬粉絲，持續維持台灣家電品牌網路互動領導地位；在口碑操作、各項活動、數位影音操作、新聞發稿，歌林持續領先許多家電業，甚至許多產業中的第一。歌林2019更將因應即將到來的5G浪潮，進行更多影音內容與活動推廣、媒體合作。

創新的行銷操作，以及創新的大小家電產品，歌林再次為台灣家電業帶來新的期待，預期歌林在2019年也將再次交出出色成績。

(中時電子報)

歌林移動式空調銷售量與口碑皆亮眼，圖為冷暖兼具的移動式空調旗艦機種05系列。